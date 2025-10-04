https://ria.ru/20251004/marochko-2046331573.html
Марочко: ВСУ выкуривают жителей Красноармейска из подвалов отравой
Марочко: ВСУ выкуривают жителей Красноармейска из подвалов отравой
специальная военная операция на украине
андрей марочко
красноармейск
донбасс
вооруженные силы украины
красноармейск
донбасс
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. ВСУ используют против мирных жителей Красноармейска, за который идут бои в Донбассе, отравляющие средства для борьбы с вредителями, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"По данным агентурного источника в августе-сентябре текущего года в городе Красноармейск
и его окрестностях отмечено применение украинскими операторами БПЛА отравляющих веществ, в частности, использовался препарат "Токсифос" предназначенный для уничтожения вредителей, но опасен и для человека", - сообщил Марочко
.
Уточняется, что данный препарат используется в основном для борьбы с вредителями, в основном с грызунами, в его состав препарата содержит фосфид алюминия, который при взаимодействии с молекулами воды в воздухе выделяет ядовитый газ фосфин, препятствующий поступлению кислорода в организм человека.
"Распространение данного вещества достигается за счёт детонации баллона посредством УЗРГМ (запал ручной гранаты – ред.). В Красноармейске уже есть факты гибели мирных граждан в подвалах, предположительно, от данного средства, сброшенного с БПЛА. Следует отметить, что один из коптеров со смертоносным боеприпасом нашим военнослужащим удалось подавить при помощи РЭБ и обезвредить", - пояснил Марочко.