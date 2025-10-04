Марочко: ВСУ выкуривают жителей Красноармейска из подвалов отравой

ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. ВСУ используют против мирных жителей Красноармейска, за который идут бои в Донбассе, отравляющие средства для борьбы с вредителями, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.

"По данным агентурного источника в августе-сентябре текущего года в городе Красноармейск и его окрестностях отмечено применение украинскими операторами БПЛА отравляющих веществ, в частности, использовался препарат "Токсифос" предназначенный для уничтожения вредителей, но опасен и для человека", - сообщил Марочко

Уточняется, что данный препарат используется в основном для борьбы с вредителями, в основном с грызунами, в его состав препарата содержит фосфид алюминия, который при взаимодействии с молекулами воды в воздухе выделяет ядовитый газ фосфин, препятствующий поступлению кислорода в организм человека.