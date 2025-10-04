Рейтинг@Mail.ru
Марочко: ВСУ выкуривают жителей Красноармейска из подвалов отравой - РИА Новости, 04.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 04.10.2025
Марочко: ВСУ выкуривают жителей Красноармейска из подвалов отравой
Марочко: ВСУ выкуривают жителей Красноармейска из подвалов отравой
ВСУ используют против мирных жителей Красноармейска, за который идут бои в Донбассе, отравляющие средства для борьбы с вредителями, сообщил РИА Новости военный... РИА Новости, 04.10.2025
специальная военная операция на украине
андрей марочко
красноармейск
донбасс
вооруженные силы украины
красноармейск
донбасс
андрей марочко, красноармейск, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Красноармейск, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Марочко: ВСУ выкуривают жителей Красноармейска из подвалов отравой

ВСУ выкуривают жителей Красноармейска из подвалов отравой для вредителей

© AP Photo / Andriy Andriyenko Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Солдаты ВСУ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. ВСУ используют против мирных жителей Красноармейска, за который идут бои в Донбассе, отравляющие средства для борьбы с вредителями, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
"По данным агентурного источника в августе-сентябре текущего года в городе Красноармейск и его окрестностях отмечено применение украинскими операторами БПЛА отравляющих веществ, в частности, использовался препарат "Токсифос" предназначенный для уничтожения вредителей, но опасен и для человека", - сообщил Марочко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Уточняется, что данный препарат используется в основном для борьбы с вредителями, в основном с грызунами, в его состав препарата содержит фосфид алюминия, который при взаимодействии с молекулами воды в воздухе выделяет ядовитый газ фосфин, препятствующий поступлению кислорода в организм человека.
"Распространение данного вещества достигается за счёт детонации баллона посредством УЗРГМ (запал ручной гранаты – ред.). В Красноармейске уже есть факты гибели мирных граждан в подвалах, предположительно, от данного средства, сброшенного с БПЛА. Следует отметить, что один из коптеров со смертоносным боеприпасом нашим военнослужащим удалось подавить при помощи РЭБ и обезвредить", - пояснил Марочко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Зеленский сделал откровенное заявление о ВСУ
9 сентября, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоКрасноармейскДонбассВооруженные силы Украины
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
