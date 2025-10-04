В России выросли продажи Lada Iskra

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Продажи новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra в России по итогам сентября этого года выросли в 7 раз по сравнению с августом и составили 94 автомобиля, следует из собственных данных агентства "Автостат", которые есть в распоряжении РИА Новости.

Так, с начала продаж модели в конце июля этого года было реализовано 128 таких машин, из них 21 единица - в июле и 13 - в августе.

Согласно ранее опубликованной статистике " Автостата ", в январе-сентябре продажи новых автомобилей Lada в России сократились на 25% и составили 237,7 тысячи единиц, а в сентябре - на 24,6%, до 26,4 тысячи штук.

Четыре модели Lada по итогам девяти месяцев вошли в десятку наиболее продаваемых машин в России - Lada Granta (106 тысяч штук), Lada Vesta (61,9 тысячи штук), Niva Legend (24,3 тысячи штук) и Lada Largus (20,6 тысячи штук).