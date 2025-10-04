Рейтинг@Mail.ru
В России выросли продажи Lada Iskra - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 04.10.2025 (обновлено: 10:39 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/lada--2046337087.html
В России выросли продажи Lada Iskra
В России выросли продажи Lada Iskra - РИА Новости, 04.10.2025
В России выросли продажи Lada Iskra
Продажи новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra в России по итогам сентября этого года выросли в 7 раз по сравнению с августом и составили 94 автомобиля, следует из... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T10:38:00+03:00
2025-10-04T10:39:00+03:00
тольятти
москва
россия
автостат
lada vesta
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013862787_0:316:3063:2038_1920x0_80_0_0_60954a15ad741d7d2283dbf8f6e359b4.jpg
https://ria.ru/20251001/lada-2045541532.html
https://ria.ru/20250907/preimuschestvo-2040258059.html
тольятти
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013862787_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d165497cd1fb0760b879b2944d989cfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тольятти, москва, россия, автостат, lada vesta, экономика
Тольятти, Москва, Россия, Автостат, Lada Vesta, Экономика
В России выросли продажи Lada Iskra

Продажи Lada Iskra в РФ в сентябре выросли в 7 раз по сравнению с августом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Iskra
Автомобиль Lada Iskra - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Lada Iskra. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Продажи новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra в России по итогам сентября этого года выросли в 7 раз по сравнению с августом и составили 94 автомобиля, следует из собственных данных агентства "Автостат", которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, с начала продаж модели в конце июля этого года было реализовано 128 таких машин, из них 21 единица - в июле и 13 - в августе.
Здание завода ОАО АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Lada зарегистрировала новый товарный знак в России
1 октября, 04:24
Согласно ранее опубликованной статистике "Автостата", в январе-сентябре продажи новых автомобилей Lada в России сократились на 25% и составили 237,7 тысячи единиц, а в сентябре - на 24,6%, до 26,4 тысячи штук.
Четыре модели Lada по итогам девяти месяцев вошли в десятку наиболее продаваемых машин в России - Lada Granta (106 тысяч штук), Lada Vesta (61,9 тысячи штук), Niva Legend (24,3 тысячи штук) и Lada Largus (20,6 тысячи штук).
Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти, а продажи стартовали 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей.
Логотип LADA - РИА Новости, 1920, 07.09.2025
Алиханов рассказал о преимуществах Lada Iskra и Azimut
7 сентября, 10:32
 
ТольяттиМоскваРоссияАвтостатLada VestaЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала