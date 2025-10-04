https://ria.ru/20251004/lada--2046337087.html
В России выросли продажи Lada Iskra
В России выросли продажи Lada Iskra - РИА Новости, 04.10.2025
В России выросли продажи Lada Iskra
Продажи новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra в России по итогам сентября этого года выросли в 7 раз по сравнению с августом и составили 94 автомобиля, следует из... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T10:38:00+03:00
2025-10-04T10:38:00+03:00
2025-10-04T10:39:00+03:00
тольятти
москва
россия
автостат
lada vesta
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013862787_0:316:3063:2038_1920x0_80_0_0_60954a15ad741d7d2283dbf8f6e359b4.jpg
https://ria.ru/20251001/lada-2045541532.html
https://ria.ru/20250907/preimuschestvo-2040258059.html
тольятти
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013862787_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d165497cd1fb0760b879b2944d989cfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тольятти, москва, россия, автостат, lada vesta, экономика
Тольятти, Москва, Россия, Автостат, Lada Vesta, Экономика
В России выросли продажи Lada Iskra
Продажи Lada Iskra в РФ в сентябре выросли в 7 раз по сравнению с августом
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Продажи новой модели "АвтоВАЗа" Lada Iskra в России по итогам сентября этого года выросли в 7 раз по сравнению с августом и составили 94 автомобиля, следует из собственных данных агентства "Автостат", которые есть в распоряжении РИА Новости.
Так, с начала продаж модели в конце июля этого года было реализовано 128 таких машин, из них 21 единица - в июле и 13 - в августе.
Согласно ранее опубликованной статистике "Автостата
", в январе-сентябре продажи новых автомобилей Lada в России
сократились на 25% и составили 237,7 тысячи единиц, а в сентябре - на 24,6%, до 26,4 тысячи штук.
Четыре модели Lada по итогам девяти месяцев вошли в десятку наиболее продаваемых машин в России - Lada Granta (106 тысяч штук), Lada Vesta (61,9 тысячи штук), Niva Legend (24,3 тысячи штук) и Lada Largus (20,6 тысячи штук).
Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти
, а продажи стартовали 20 июля в Москве
, Санкт-Петербурге
и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей.