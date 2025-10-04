Соглашение по Газе не подразумевает передачу оружия, заявили в ХАМАС

Рейтинг@Mail.ru
11:04 04.10.2025 (обновлено: 12:30 04.10.2025)
© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Соглашение по Газе не подразумевает передачу вооружений, заявил РИА Новости представитель по связям с прессой ХАМАС в Ливане Валид Килани.
"ХАМАС никогда не рассматривало вопрос сдачи оружия и не связывало свое согласие с условиями соглашения с этим вопросом. Наша позиция четкая и решительная: пока существует оккупация, существует и сопротивление", — сказал он.
Килани подчеркнул, что сдача оружия возможна после образования полноценного государства Палестина со своей армией. Главным пунктом договора стало прекращение огня в секторе, остальные детали могут обсуждаться. Движение согласилось принять план США с условием, что палестинцев не выселят с их земли.
Вопрос управления анклавом должен решать весь палестинский народ, а не только ХАМАС, добавил собеседник агентства.
Решение ХАМАС

Накануне палестинское движение заявило о готовности освободить живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с планом Вашингтона. В ответ президент США Дональд Трамп призвал ЦАХАЛ немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа.
Также ХАМАС согласилось передать управление анклавом. При этом замглавы его политбюро Муса Абу Марзук отметил, что освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереальны в нынешних условиях.
Движение уточнило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую войдет и ХАМАС.
Со своей стороны, канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Тель-Авив начнет освобождать палестинских заложников. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" передавало, что руководство страны поручило остановить операцию по захвату Газы и свести к минимуму активность в секторе.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

План Трампа

В понедельник Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.
ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.
Нетаньяху поддержал план. По его словам, он отвечает достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг анклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.
Нетаньяху пообещал "довести дело до конца" при отказе движения от этого плана.
