ЮАР приветствует прогресс на пути к мирному соглашению по Газе

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Южно-Африканская Республика (ЮАР) приветствует "прогресс на пути к достижению мирного соглашения по Газе", говорится в заявлении министерства международных отношений и сотрудничества ЮАР.
"ЮАР приветствует прогресс на пути к достижению мирного соглашения по Газе. ЮАР приняла к сведению последние шаги, направленные на достижения прекращения огня и мира для Газы и региона. Эти шаги к миру могут облегчить глубокие человеческие страдания и укрепить столь необходимое доверие", - говорится в документе размещенном в соцсетях министерства.
Согласно релизу, ЮАР приветствует решение ХАМАС освободить израильских заложников и заявленную палестинским движением готовность к дальнейшему взаимодействию. Также республика призвала к ответным действиям со стороны Израиля, в том числе разрешению вопросов освобождения палестинских политических заключенных и задержанных израильскими властями участников гуманитарной флотилии.
Ранее в субботу израильский правительственный источник сообщил РИА Новости, что Израиль готовится направить делегацию переговорщиков для обсуждения деталей реализации первого этапа плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, который касается освобождения израильских заложников и палестинских заключенных. Палестинское движение ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Ранее Трамп пригрозил самыми ужасными последствиями, если ХАМАС не предоставит положительный ответ на его предложение из 20 пунктов до воскресенья.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом. Участники флотилии, несмотря на предупреждения Израиля, что им не дадут подплыть к берегам Газы, все же попытались это сделать. В МИД Израиля подобные шаги расценили как провокацию с целью создания негативной информационной волны вокруг Израиля.