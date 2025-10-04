Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести выплату педагогам на покупку одежды - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:55 04.10.2025
https://ria.ru/20251004/gosduma-2046311790.html
В Госдуме предложили ввести выплату педагогам на покупку одежды
В Госдуме предложили ввести выплату педагогам на покупку одежды - РИА Новости, 04.10.2025
В Госдуме предложили ввести выплату педагогам на покупку одежды
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести ежегодную выплату педагогам в размере от 15... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T04:55:00+03:00
2025-10-04T04:55:00+03:00
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_0:252:3126:2010_1920x0_80_0_0_fb4b6f0729de6c9bfae948e243671114.jpg
https://ria.ru/20251004/gosduma-2046300482.html
https://ria.ru/20241225/cheryshenko-1991124320.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028102470_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_5d256cb954fca4853f9ebdb1fa676611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф
Общество, Госдума РФ
В Госдуме предложили ввести выплату педагогам на покупку одежды

Чернышов предложил ввести выплату педагогам на приобретение деловой одежды

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в медиабанк
Урок в школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением ввести ежегодную выплату педагогам в размере от 15 до 25 тысяч рублей на приобретение деловой одежды, обуви и аксессуаров, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях поддержки педагогов и стимулирования их к поддержанию высоких стандартов профессионального образа, предлагаю рассмотреть возможность запуска пилотной программы "Профессиональный стиль учителя". Речь идет об ежегодной целевой выплате педагогическим работникам общеобразовательных организаций специального электронного сертификата номиналом 15-25 тысяч рублей. Средства сертификата могут быть направлены исключительно на приобретение деловой одежды, обуви и аксессуаров в специализированных магазинах-партнерах программы", - сказано в документе.
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
В Госдуме предложили ввести единую надбавку за классное руководство
01:14
Отмечается, что механизм реализации может быть аналогичен успешным государственным программам, таким как материнский (семейный) капитал или использование подарочных карт, с строгим целевым контролем расходов.
"Современный учитель является ключевой фигурой в формировании не только знаний, но и ценностных ориентиров подрастающего поколения. Опрятный, профессиональный и современный внешний вид педагога напрямую влияет на его авторитет в глазах учеников и родителей, способствует укреплению дисциплины и создает позитивный психологический в образовательном процессе. Это вопрос не только эстетики, но и повышения профессионального статуса, уверенности в себе и, как следствие, эффективности педагогического труда", - считает вице-спикер Госдумы.
По его мнению, реализация инициативы позволит достичь комплексного положительного эффекта: повысить социальный статус и самооценку учителей, сформировать единый профессиональный эстетический стандарт в образовательной среде, укрепить авторитет педагога среди учащихся и родителей и оказать дополнительную меру материальной поддержки работникам системы образования.
Чернышенко: учителя будут получать денежное вознаграждение за успехи своих учеников - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Учителя будут получать вознаграждение за успехи учеников, заявил Чернышенко
25 декабря 2024, 05:28
 
ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала