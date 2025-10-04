В Госдуме предложили ввести единую надбавку за классное руководство

По словам парламентария, введение данной нормы позволит удержать кадры "на местах", так как молодой педагог в небольшом городе или селе будет знать, что ему не нужно бросать родной дом и ехать в большой город, чтобы получать "нормальные деньги".

"Когда учитель мотивирован, не отвлекается на поиски дополнительного заработка и чувствует себя ценным специалистом, он больше сил и энтузиазма отдает нашим детям. Это напрямую скажется на воспитании, атмосфере в классе и качестве образования. Предложение касается не просто денег. Оно касается справедливости, уважения к труду учителя и заботы о будущем наших детей. Давайте сделаем так, чтобы быть классным руководителем в любой точке России было почетно и достойно оплачивалось", - заключил он.