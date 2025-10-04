Рейтинг@Mail.ru
01:14 04.10.2025
В Госдуме предложили ввести единую надбавку за классное руководство
В Госдуме предложили ввести единую надбавку за классное руководство

Ученики во время урока . Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. В России необходимо ввести для учителей единую федеральную надбавку за классное руководство, которая не зависела бы от регионального бюджета, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев.
"Следует ввести единую федеральную надбавку за классное руководство, которая не зависела бы от регионального бюджета. Сейчас эта надбавка состоит из двух частей: одна - федеральная, ее платит государство, другая - региональная, ее добавляет бюджет региона. И вот здесь начинается несправедливость. Все регионы разные: в одном регионе бюджет позволяет добавить много, а в другом - очень мало. Получается разрыв. Учителя, которые выполняют абсолютно одинаково сложную работу, в разных концах страны получают за это разные деньги. Это неправильно. Предлагаю сделать одну, единую федеральную надбавку для всех классных руководителей России. И рассчитать ее по самому высокому, "столичному" уровню", - сказал Кошелев.
По словам парламентария, введение данной нормы позволит удержать кадры "на местах", так как молодой педагог в небольшом городе или селе будет знать, что ему не нужно бросать родной дом и ехать в большой город, чтобы получать "нормальные деньги".
"Когда учитель мотивирован, не отвлекается на поиски дополнительного заработка и чувствует себя ценным специалистом, он больше сил и энтузиазма отдает нашим детям. Это напрямую скажется на воспитании, атмосфере в классе и качестве образования. Предложение касается не просто денег. Оно касается справедливости, уважения к труду учителя и заботы о будущем наших детей. Давайте сделаем так, чтобы быть классным руководителем в любой точке России было почетно и достойно оплачивалось", - заключил он.
