Турция эвакуировала из Израиля 137 активистов "Флотилии стойкости" - РИА Новости, 04.10.2025
14:25 04.10.2025
Турция эвакуировала из Израиля 137 активистов "Флотилии стойкости"
Турция эвакуировала из Израиля 137 активистов "Флотилии стойкости"
в мире
израиль
турция
стамбул
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта
"флотилия стойкости"
в мире, израиль, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта, "флотилия стойкости"
В мире, Израиль, Турция, Стамбул, Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта, "Флотилия стойкости"
Турция эвакуировала из Израиля 137 активистов "Флотилии стойкости"

Самолет со 137 задержанными активистами "Флотилии стойкости" вылетел в Стамбул

© AP Photo / StrКорабли с активистами, входящие в состав "Флотилии стойкости"
© AP Photo / Str
Корабли с активистами, входящие в состав "Флотилии стойкости"
СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости. Самолет со 137 задержанными Израилем активистами "Флотилии стойкости", в том числе 36 гражданами Турции, вылетел в Стамбул, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"Самолет со 137 активистами "Флотилии стойкости" из Турции и третьих стран вылетел в Стамбул (из Израиля - ред.). Среди пассажиров 36 граждан Турции", - сообщил источник.
По его словам, среди эвакуированных граждане 13 стран, в том числе США, Италии, ОАЭ и других.
Почти 150 человек на 11 судах второй группы "Флотилии стойкости" продолжают движение к сектору Газа с гуманитарной помощью, сообщили ранее РИА Новости в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), участвовавшем в организации плавания. МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.
Захват Израилем "Флотилии стойкости" направлен на сокрытие геноцида в Газе, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока, Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США.
В миреИзраильТурцияСтамбулРеджеп Тайип ЭрдоганОбострение палестино-израильского конфликта"Флотилия стойкости"
 
 
