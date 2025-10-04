Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган назвал ответ ХАМАС на план Трампа по Газе конструктивным - РИА Новости, 04.10.2025
09:25 04.10.2025
Эрдоган назвал ответ ХАМАС на план Трампа по Газе конструктивным
Эрдоган назвал ответ ХАМАС на план Трампа по Газе конструктивным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ответ палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа по Газе конструктивным и призвал Израиль... РИА Новости, 04.10.2025
Эрдоган назвал ответ ХАМАС на план Трампа по Газе конструктивным

© AP Photo / Markus SchreiberРеджеп Эрдоган
Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Реджеп Эрдоган. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 окт - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал ответ палестинского движения ХАМАС на план президента США Дональда Трампа по Газе конструктивным и призвал Израиль немедленно прекратить атаки на сектор.
ХАМАС заявило в пятницу о готовности освободить всех живых израильских заложников и передать тела погибших согласно плану Трампа. Трамп заявил, что Израиль должен немедленно остановить удары по сектору Газа, чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху позднее сообщила, что Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по освобождению всех заложников.
Флаг движения ХАМАС - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ХАМАС хочет внести поправки в план США по Газе, пишет Reuters
1 октября, 14:55
"Ответ ХАМАС на план по прекращению огня в Газе является конструктивным и важным шагом к достижению устойчивого мира. Израиль должен немедленно прекратить все атаки и придерживаться данного плана. Все необходимые шаги должны быть предприняты без промедления, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи в Газу и достичь долгосрочного мира", - написал Эрдоган в соцсети X.
Президент отметил, что Анкара продолжит прикладывать усилия, чтобы результаты переговоров были максимально выгодны палестинцам, а конфликт был решен по принципу двух государств.
"Необходимо положить конец этому геноциду и этой позорной ситуации, нанесшей глубокую рану глобальной совести", - отметил Эрдоган.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Около 20 тысяч детей погибли в Газе из-за военных действий Израиля
3 октября, 17:38
 
