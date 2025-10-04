Египет примет делегации Израиля и ХАМАС для обсуждения условий обмена

КАИР, 4 окт — РИА Новости. Египет 6 октября примет делегации Израиля и палестинского движения ХАМАС для обсуждения условий обмена заложниками и заключенными, подтвердил МИД Арабской Республики.

« "Египет примет 6 октября делегации Израиля и движения ХАМАС для обсуждения обеспечения полевых условий и деталей обмена всеми израильскими заложниками и палестинскими заключенными", — говорится в заявлении МИД Египта.

Решение ХАМАС

Накануне палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить живых израильских заложников и передать тела погибших в соответствии с планом Вашингтона . В ответ президент США Дональд Трамп призвал ЦАХАЛ немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа.

Также ХАМАС согласилось передать управление анклавом. При этом замглавы его политбюро Муса Абу Марзук отметил, что освобождение заложников и передача тел за 72 часа нереальны в нынешних условиях.

Движение уточнило, что другие вопросы, включенные в план, касаются будущего анклава и прав палестинцев, они связаны с комплексной национальной позицией и основаны на международном праве. Эти темы будут обсуждать в рамках общепалестинской структуры, в которую войдет и ХАМАС.

Со своей стороны, канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщила, что Тель-Авив начнет освобождать палестинских заложников. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" передавало, что руководство страны поручило остановить операцию по захвату Газы и свести к минимуму военную активность в секторе.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия готова поддержать план Трампа, если он приведет к созданию палестинского государства.

План Трампа

В понедельник Белый дом опубликовал план из 20 пунктов по завершению конфликта в секторе Газа. Он предусматривает немедленное прекращение огня и освобождение заложников в течение 72 часов.

ХАМАС и "другие группировки" должны будут согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Для членов движения, которые согласятся на мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать полуэксклав.

Нетаньяху поддержал план. По его словам, положения документа отвечают достижению военных целей. Так, будут достигнуты пять из них: возвращение заложников, безопасность границ вокруг анклава, демилитаризация Газы, управление сектором без участия палестинской администрации или ХАМАС.