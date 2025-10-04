Умер исполнитель роли мафиози из сериала "Спрут" Джироне

РИМ, 4 окт - РИА Новости. Итальянский актер Ремо Джироне, прославившийся ролью противника комиссара Каттани Тано Каридди в телесериале о борьбе с мафией "Спрут", cкончался в возрасте 76 лет.

В многосерийном телефильме "Спрут" Джироне исполнил роль главного злодея - финансиста, связанного с преступным миром. Одной из последних его работ, известных широкому зрителю, стала роль основателя легендарной автомобильной компании Энцо Феррари в ленте "Ford против Ferrari" 2019 года.