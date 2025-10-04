https://ria.ru/20251004/doplaty-2046335554.html
Правительство выделило более десяти миллиардов рублей на соцдоплаты
Правительство выделило более десяти миллиардов рублей на соцдоплаты - РИА Новости, 04.10.2025
Правительство выделило более десяти миллиардов рублей на соцдоплаты
На социальные доплаты пенсионерам и выплаты по уходу за инвалидами выделили более десяти миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T10:20:00+03:00
2025-10-04T10:20:00+03:00
2025-10-04T15:28:00+03:00
общество
республика бурятия
республика коми
республика тыва
чукотка
камчатский край
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20250910/pensii-2040810615.html
https://ria.ru/20251001/vyplaty-2045680064.html
республика бурятия
республика коми
республика тыва
чукотка
камчатский край
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, республика бурятия, республика коми, республика тыва, чукотка, камчатский край, санкт-петербург
Общество, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Тыва, Чукотка, Камчатский край, Санкт-Петербург
Правительство выделило более десяти миллиардов рублей на соцдоплаты
Правительство выделило более 10 млрд руб на доплаты пенсионерам и инвалидам
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На социальные доплаты пенсионерам и выплаты по уходу за инвалидами выделили более десяти миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства.
"Свыше 4,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам", — заявила она, уточнив, что законопроект
об этом принят.
Эти субсидии получат более 1,2 миллиона жителей:
- Санкт-Петербурга;
- Чукотки;
- Камчатского края;
- Тывы;
- Якутии;
- Красноярского края;
- Коми;
- Приморья;
- Забайкальского края;
- Кабардино-Балкарии;
- Хабаровского края;
- Бурятии;
- Ленинградской области;
- Вологодской;
- Московской;
- Иркутской;
- Магаданской;
- Архангельской;
- Калининградской.
Также свыше 5,2 миллиарда направят в Соцфонд на ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Причиной этого решения стал рост числа получателей.
С 2025-го право на них имеют не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами.
Распоряжение о соцдоплатах подписал премьер-министр Михаил Мишустин.