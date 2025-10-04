Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделило более десяти миллиардов рублей на соцдоплаты - РИА Новости, 04.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 04.10.2025 (обновлено: 15:28 04.10.2025)
https://ria.ru/20251004/doplaty-2046335554.html
Правительство выделило более десяти миллиардов рублей на соцдоплаты
Правительство выделило более десяти миллиардов рублей на соцдоплаты - РИА Новости, 04.10.2025
Правительство выделило более десяти миллиардов рублей на соцдоплаты
На социальные доплаты пенсионерам и выплаты по уходу за инвалидами выделили более десяти миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T10:20:00+03:00
2025-10-04T15:28:00+03:00
общество
республика бурятия
республика коми
республика тыва
чукотка
камчатский край
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
https://ria.ru/20250910/pensii-2040810615.html
https://ria.ru/20251001/vyplaty-2045680064.html
республика бурятия
республика коми
республика тыва
чукотка
камчатский край
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, республика бурятия, республика коми, республика тыва, чукотка, камчатский край, санкт-петербург
Общество, Республика Бурятия, Республика Коми, Республика Тыва, Чукотка, Камчатский край, Санкт-Петербург
Правительство выделило более десяти миллиардов рублей на соцдоплаты

Правительство выделило более 10 млрд руб на доплаты пенсионерам и инвалидам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом Правительства России
Дом Правительства России - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом Правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На социальные доплаты пенсионерам и выплаты по уходу за инвалидами выделили более десяти миллиардов рублей, сообщила пресс-служба правительства.
"Свыше 4,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда кабмина на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам", — заявила она, уточнив, что законопроект об этом принят.
Выдача пенсий - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Россиян предупредили о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году
10 сентября, 02:15
Эти субсидии получат более 1,2 миллиона жителей:
  • Санкт-Петербурга;
  • Чукотки;
  • Камчатского края;
  • Тывы;
  • Якутии;
  • Красноярского края;
  • Коми;
  • Приморья;
  • Забайкальского края;
  • Кабардино-Балкарии;
  • Хабаровского края;
  • Бурятии;
  • Ленинградской области;
  • Вологодской;
  • Московской;
  • Иркутской;
  • Магаданской;
  • Архангельской;
  • Калининградской.
Также свыше 5,2 миллиарда направят в Соцфонд на ежемесячные выплаты по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы. Причиной этого решения стал рост числа получателей.

С 2025-го право на них имеют не только родители, опекуны и попечители, но и другие неработающие граждане, ухаживающие за инвалидами.

Распоряжение о соцдоплатах подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Силуанов рассказал об индексации социальных выплат в 2026 году
1 октября, 17:22
 
ОбществоРеспублика БурятияРеспублика КомиРеспублика ТываЧукоткаКамчатский крайСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала