Дагестан помог доставить в Иран 600 килограммов церковной утвари для РПЦ

ТЕГЕРАН, 4 окт - РИА Новости, Марина Вялова. Республика Дагестан оказала содействие в транспортировке в Иран почти 600 килограммов церковной утвари, предназначенной для двух храмов Русской православной церкви в исламской республике, рассказал РИА Новости представитель правительства Дагестана при Торговом представительстве России в Иране Андрей Танаев.

"Отдел внешних церковных связей Московского патриархата направил письмо главе республики Дагестан Сергею Меликову об оказании содействия в оформлении и транспортировке в Иран почти 600 килограммов церковной утвари для православных храмов, расположенных на территории этой страны. По указанию Сергея Алимовича представители республики забрали эту утварь из мастерской в Москве и доставили ее в Махачкалу , откуда делегация иранцев на двух самолетах иранской авиакомпании "Атлас" перевезла ее в Иран", - сказал Танаев.

По его словам, важность этого проекта заключается в том, что благодаря ему люди различных конфессий смогли вместе поработать на благо гуманитарных целей. Танаев отметил, что груз прибыл в полном комплекте, в целости и сохранности, и в ближайшее время будет доставлен по месту установки - в Свято-Николаевский собор Тегерана и часовню Казанской иконы Божией Матери в городе Бушер на юге Ирана.

Клирик Свято-Николаевского собора игумен Варлаам (Дульский) рассказал РИА Новости, что ряд предметов из комплекта - престол и жертвенник - по благословению настоятеля архимандрита Александра (Заркешева) был изготовлен в московской мастерской Кирилла Эйтенейера. Игумен подчеркнул, что для тегеранской православной общины подобное обновление в храме - радостное событие.