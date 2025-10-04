https://ria.ru/20251004/conviasa-2046367617.html
Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом
Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом - РИА Новости, 04.10.2025
Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Авиакомпания Conviasa запустит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Каракасом, сообщила пресс-служба компании... РИА Новости, 04.10.2025
общество
Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом со 2 ноября