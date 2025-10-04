Рейтинг@Mail.ru
14:53 04.10.2025
Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом
санкт-петербург, каракас, варадеро, пулково (аэропорт), airbus a340, общество
Санкт-Петербург, Каракас, Варадеро, Пулково (аэропорт), Airbus A340, Общество
Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом

Conviasa запустит регулярные рейсы между Петербургом и Каракасом со 2 ноября

© РИА Новости / Максим Блинов
Самолет Airbus A340-300 - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A340-300. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Авиакомпания Conviasa запустит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Каракасом, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта "Пулково").
"Со 2 ноября государственная авиакомпания Боливарианской Республики Венесуэла Conviasa запускает регулярные пассажирские рейсы между Санкт-Петербургом, Варадеро (Куба) и Каракасом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый самолет вылетит из Каракаса 31 октября в 22.30 по местному времени, время в пути составит 13 часов.
Рейсы будут выполняться один раз в две недели на лайнере Airbus A340-600.
"Аэрофлот" выполнил первые рейсы из Краснодара в Ереван и Стамбул
26 сентября, 19:24
"Аэрофлот" выполнил первые рейсы из Краснодара в Ереван и Стамбул
Санкт-ПетербургКаракасВарадероПулково (аэропорт)Airbus A340Общество
 
 
