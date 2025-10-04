На Земле завершилась магнитная буря

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Одна из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла, длившаяся около четырех суток, завершилась, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

"Исходя из показаний наземных магнитометров и измерений солнечного ветра, продолжавшаяся всю текущую неделю магнитная буря завершена. С вечера пятницы наблюдается быстрая стабилизация геомагнитной обстановки", — сказал Богачев.

Он отметил, что основной планетарный индекс Kp, по которому определяется начало и окончание бурь, опустился в зеленую зону и, за исключением короткого времени в конце вчерашнего дня, держится в ней уже около 17 часов. Факторов, способных вывести его из равновесия, не наблюдается, подчеркнул ученый.

Прошедшая буря, по его словам, стала одной из самых продолжительных в текущем, 25-м солнечном цикле. Магнитное поле было выведено из равновесия вечером 29 сентября в результате значительного усиления солнечной активности. Утром 30 сентября событие прошло через пиковые значения выше уровня G3. В сумме магнитное поле Земли находилось в возмущенном состоянии около четырех суток.

Сейчас активность Солнца снижается что фактически исключает возможность системного возврата магнитного поля Земли к возмущенному состоянию, хотя небольшие вероятности отдельных сильных вспышек и разовых ударов по Земле сохранятся еще на двое-трое суток, рассказал Богачев.

Он отметил, что произошедший вчера крупный выброс плазмы, по уточненным оценкам, имеет очень низкие скорости и достаточной энергией для вывода магнитосферы из равновесия не обладает. Его приход к Земле ожидается 8 октября, но геомагнитных последствий облако не вызовет.