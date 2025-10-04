Рейтинг@Mail.ru
На Земле завершилась магнитная буря
Наука
Наука
 
09:38 04.10.2025 (обновлено: 15:12 04.10.2025)
На Земле завершилась магнитная буря
На Земле завершилась магнитная буря - РИА Новости, 04.10.2025
На Земле завершилась магнитная буря
Одна из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла, длившаяся около четырех суток, завершилась, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории РИА Новости, 04.10.2025
астрономия, земля, солнце, вспышки на солнце, российская академия наук
Наука, Астрономия, Земля, Солнце, вспышки на Солнце , Российская академия наук
На Земле завершилась магнитная буря

Астроном Богачев сообщил о завершении продолжительной магнитной бури

Вспышка на солнце с крупным выбросом плазмы в сторону Земли
Вспышка на солнце с крупным выбросом плазмы в сторону Земли - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Вспышка на солнце с крупным выбросом плазмы в сторону Земли
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Одна из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла, длившаяся около четырех суток, завершилась, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.
"Исходя из показаний наземных магнитометров и измерений солнечного ветра, продолжавшаяся всю текущую неделю магнитная буря завершена. С вечера пятницы наблюдается быстрая стабилизация геомагнитной обстановки", — сказал Богачев.
Он отметил, что основной планетарный индекс Kp, по которому определяется начало и окончание бурь, опустился в зеленую зону и, за исключением короткого времени в конце вчерашнего дня, держится в ней уже около 17 часов. Факторов, способных вывести его из равновесия, не наблюдается, подчеркнул ученый.
Прошедшая буря, по его словам, стала одной из самых продолжительных в текущем, 25-м солнечном цикле. Магнитное поле было выведено из равновесия вечером 29 сентября в результате значительного усиления солнечной активности. Утром 30 сентября событие прошло через пиковые значения выше уровня G3. В сумме магнитное поле Земли находилось в возмущенном состоянии около четырех суток.
Сейчас активность Солнца снижается что фактически исключает возможность системного возврата магнитного поля Земли к возмущенному состоянию, хотя небольшие вероятности отдельных сильных вспышек и разовых ударов по Земле сохранятся еще на двое-трое суток, рассказал Богачев.
Он отметил, что произошедший вчера крупный выброс плазмы, по уточненным оценкам, имеет очень низкие скорости и достаточной энергией для вывода магнитосферы из равновесия не обладает. Его приход к Земле ожидается 8 октября, но геомагнитных последствий облако не вызовет.
"Следует заметить, что долгосрочный прогноз на октябрь остается существенно напряженным. Общая активность Солнца заметно усилилась по сравнению с летним периодом, и длительные перерывы по две-три недели, которые наблюдались, например, в июле-августе, вряд ли сейчас возможны. Тем не менее в данный момент текущие запасы вспышечной энергии на Солнце выглядят почти полностью исчерпанными. Какое-то время на их восполнение должно уйти", — добавил руководитель Лаборатории.
Наука Астрономия Земля Солнце вспышки на Солнце Российская академия наук
 
 
