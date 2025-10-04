Работы по благоустройству нового парка в Волгограде стартуют в 2026 году

ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Завершилось благоустройство сквера в Краснооктябрьском районе Волгограда, он станет началом работ по обустройству нового парка в этой части города, которые стартуют в 2026 году, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По информации администрации Волгоградской области, Бочаров и мэр Волгограда в субботу оценили благоустройство сквера по проспекту Металлургов в Краснооктябрьском районе города.

"Этот объект завершили в начале октября, но он является началом реализации завершающего этапа — от улицы Гончарова до улицы имени Маршала Еременко. В следующем году мы завершим этот проект и пойдем дальше — дальше большой проект, связанный с благоустройством общественной территории возле храма Иоанна Кронштадтского. В течение 2026-2027 годов планируем полностью все завершить", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.

Отмечается, что благоустройство сквера на проспекте Металлургов, который был заброшен много лет, было начато по инициативе самих волгоградцев, этот проект был выбран в 2023 году на всероссийском голосовании нацпроекта "Жилье и городская среда".