Работы по благоустройству нового парка в Волгограде стартуют в 2026 году
Работы по благоустройству нового парка в Волгограде стартуют в 2026 году - РИА Новости, 04.10.2025
Работы по благоустройству нового парка в Волгограде стартуют в 2026 году
Завершилось благоустройство сквера в Краснооктябрьском районе Волгограда, он станет началом работ по обустройству нового парка в этой части города, которые... РИА Новости, 04.10.2025
2025-10-04T12:43:00+03:00
Работы по благоустройству нового парка в Волгограде стартуют в 2026 году
ВОЛГОГРАД, 4 окт – РИА Новости. Завершилось благоустройство сквера в Краснооктябрьском районе Волгограда, он станет началом работ по обустройству нового парка в этой части города, которые стартуют в 2026 году, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
По информации администрации Волгоградской области, Бочаров и мэр Волгограда в субботу оценили благоустройство сквера по проспекту Металлургов в Краснооктябрьском районе города.
"Этот объект завершили в начале октября, но он является началом реализации завершающего этапа — от улицы Гончарова до улицы имени Маршала Еременко. В следующем году мы завершим этот проект и пойдем дальше — дальше большой проект, связанный с благоустройством общественной территории возле храма Иоанна Кронштадтского. В течение 2026-2027 годов планируем полностью все завершить", - цитирует администрация слова Бочарова в сообщении.
Отмечается, что благоустройство сквера на проспекте Металлургов, который был заброшен много лет, было начато по инициативе самих волгоградцев, этот проект был выбран в 2023 году на всероссийском голосовании нацпроекта "Жилье и городская среда".
По данным властей, всего на территории Волгоградской области в данный момент реализуется около двухсот проектов по благоустройству.