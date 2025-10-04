Почти 150 активистов на судах "Флотилии стойкости" продолжают путь к Газе

СТАМБУЛ, 4 окт – РИА Новости. Почти 150 человек на 11 судах "Флотилии стойкости" продолжают движение к сектору Газа с гуманитарной помощью, сообщили РИА Новости в турецком Фонде гуманитарной помощи "Права и свободы человека" (IHH), участвовавшем в организации плавания.

МИД Израиля заявил в четверг днем, что "провокация" с прорывом блокады сектора Газа "Флотилией стойкости" завершена, добавив, что ни одному из судов не удалось войти в зону активных боевых действий.

"Флотилия стойкости" (вторая ее часть – ред.), состоящая из 11 судов, продолжает путь к сектору Газа. На борту 11 судов гуманитарная помощь и медицинское снабжение, а также 146 активистов из 22 стран", - сообщили в фонде.

На данный момент суда, вышедшие из порта в Италии , находятся примерно в 550 километрах от Газы. "Наша цель – доплыть до Газы в течение нескольких дней. Значительная часть активистов – журналисты и медики", - сообщили в фонде.

Флагманом флотилии является судно Conscience, которое в мае также шло к Газе в составе " Флотилии свободы " и подверглось атаке БПЛА у побережья Мальты

Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и США. В ночь на четверг ВМС Израиля приступили к перехвату судов "Флотилии стойкости" и перенаправлению их в израильский порт Ашдод вместе с активистами для последующей экстрадиции. Известно, что в гуманитарной флотилии участвуют более 40 судов и сотни активистов из стран Ближнего Востока

Участники "Флотилии стойкости" заявляли, что планируют доставить в Газу гуманитарную помощь для нуждающихся в ней палестинцев. Власти Израиля, Италии и Греции неоднократно предлагали активистам разгрузить помощь в одном из средиземноморских портов и доставить ее в сектор Газа мирным способом.