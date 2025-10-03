Эксперт оценил открытость Путина на форуме "Валдай"

СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Уникальность Международного дискуссионного клуба "Валдай" в открытости президента России, эксперты и журналисты получили ответы из его мнения, "глядя глаза в глаза", поделился мнением с РИА Новости директор Центра китайских исследований China Center Адиль Каукенов, эксперт из Казахстана.
Президент РФ принял участие в пленарном заседании 22-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании клуба "Валдай" продлилось почти четыре часа.
"Вообще, клуб "Валдай" отличается тем, что есть возможность именно диалога. Мы не только слушатели, но и имеем полное право задавать вопросы. Причем мы задаем вопросы не только от себя, но и как эксперты, понимая те вопросы, которые волнуют и профессиональную, и широкую общественность… Уникальность… эта открытость президента России в том плане, что мы получили ответы, его видение, не из вторых рук и не из сухих пресс-релизов, а именно из его мнения, то, что называется - глядя глаза в глаза", - сказал Каукенов по итогам пленарного заседания.
Каукенов рассказал, что ему повезло задать Путину важный вопрос о безвизовом режиме, который был введен Китаем для российских граждан, а также об ответной мере России, в частности, когда ее можно ожидать.
"Скажу, что ответ лично для меня был очень интересным, познавательным, и который я могу использовать в дальнейшем в своей профессиональной деятельности", - подчеркнул эксперт из Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос Каукенова, заявил, что решение о безвизовом режиме для китайских туристов в России будет объявлено уже в ближайшее время. Также Президент РФ подчеркнул, что уже беседовал об этом с главой МИД РФ и тот сообщил, что это решение уже принято.
В этом году на конференции представлены такие государства, как Алжир, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Казахстан, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Россия, США, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР. В рамках ежегодного заседания участники встретятся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, замруководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным, зампредом правительства России Александром Новаком и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" бал создан в 2004 году и своим названием обязан месту первой конференции, которая прошла в Великом Новгороде, вблизи озера Валдай. С 2014 года клуб обрел свою штаб-квартиру и начал работать как полноценный аналитический центр мирового уровня.