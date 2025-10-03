Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил открытость Путина на форуме "Валдай" - РИА Новости, 03.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:13 03.10.2025
https://ria.ru/20251003/valday-2046066568.html
Эксперт оценил открытость Путина на форуме "Валдай"
Эксперт оценил открытость Путина на форуме "Валдай" - РИА Новости, 03.10.2025
Эксперт оценил открытость Путина на форуме "Валдай"
Уникальность Международного дискуссионного клуба "Валдай" в открытости президента России, эксперты и журналисты получили ответы из его мнения, "глядя глаза в... РИА Новости, 03.10.2025
2025-10-03T01:13:00+03:00
2025-10-03T01:13:00+03:00
в мире
россия
казахстан
китай
владимир путин
сергей лавров
максим орешкин
международный дискуссионный клуб "валдай"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:3125:1757_1920x0_80_0_0_e506eec965d0d0b57c191e7e99536e25.jpg
https://ria.ru/20251002/putin-2046056772.html
https://ria.ru/20251002/putin-2045944234.html
https://ria.ru/20251002/putin-2046043268.html
россия
казахстан
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045959210_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5dde0f32a296dd15c61cfbef7ea76ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, казахстан, китай, владимир путин, сергей лавров, максим орешкин, международный дискуссионный клуб "валдай", выступление путина на "валдае" — 2025
В мире, Россия, Казахстан, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, Максим Орешкин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Выступление Путина на "Валдае" — 2025
Эксперт оценил открытость Путина на форуме "Валдай"

Каукенов заявил, что на "Валдае" эксперты получили ответы, глядя глаза в глаза

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 3 окт - РИА Новости. Уникальность Международного дискуссионного клуба "Валдай" в открытости президента России, эксперты и журналисты получили ответы из его мнения, "глядя глаза в глаза", поделился мнением с РИА Новости директор Центра китайских исследований China Center Адиль Каукенов, эксперт из Казахстана.
Президент РФ принял участие в пленарном заседании 22-го ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. Выступление Владимира Путина на пленарном заседании клуба "Валдай" продлилось почти четыре часа.
О патриотизме россиян, истерии Запада и успехах в зоне СВО. Заявления Путина на заседании клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Об истерии Запада и успехах на СВО. Ключевые заявления Путина на "Валдае"
2 октября, 23:10
"Вообще, клуб "Валдай" отличается тем, что есть возможность именно диалога. Мы не только слушатели, но и имеем полное право задавать вопросы. Причем мы задаем вопросы не только от себя, но и как эксперты, понимая те вопросы, которые волнуют и профессиональную, и широкую общественность… Уникальность… эта открытость президента России в том плане, что мы получили ответы, его видение, не из вторых рук и не из сухих пресс-релизов, а именно из его мнения, то, что называется - глядя глаза в глаза", - сказал Каукенов по итогам пленарного заседания.
Каукенов рассказал, что ему повезло задать Путину важный вопрос о безвизовом режиме, который был введен Китаем для российских граждан, а также об ответной мере России, в частности, когда ее можно ожидать.
"Скажу, что ответ лично для меня был очень интересным, познавательным, и который я могу использовать в дальнейшем в своей профессиональной деятельности", - подчеркнул эксперт из Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос Каукенова, заявил, что решение о безвизовом режиме для китайских туристов в России будет объявлено уже в ближайшее время. Также Президент РФ подчеркнул, что уже беседовал об этом с главой МИД РФ и тот сообщил, что это решение уже принято.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков не сомневается, что слова Путина на "Валдае" услышат в мире
2 октября, 18:21
В этом году на конференции представлены такие государства, как Алжир, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Китай, Казахстан, Малайзия, ОАЭ, Пакистан, Россия, США, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР. В рамках ежегодного заседания участники встретятся с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, замруководителя администрации президента РФ Максимом Орешкиным, зампредом правительства России Александром Новаком и мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" бал создан в 2004 году и своим названием обязан месту первой конференции, которая прошла в Великом Новгороде, вблизи озера Валдай. С 2014 года клуб обрел свою штаб-квартиру и начал работать как полноценный аналитический центр мирового уровня.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Путин на "Валдае": пусть попробуют — Россия ответит жестко и быстро
2 октября, 22:12
 
В миреРоссияКазахстанКитайВладимир ПутинСергей ЛавровМаксим ОрешкинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Выступление Путина на "Валдае" — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала