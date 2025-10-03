Эксперт оценил открытость Путина на форуме "Валдай"

"Вообще, клуб "Валдай" отличается тем, что есть возможность именно диалога. Мы не только слушатели, но и имеем полное право задавать вопросы. Причем мы задаем вопросы не только от себя, но и как эксперты, понимая те вопросы, которые волнуют и профессиональную, и широкую общественность… Уникальность… эта открытость президента России в том плане, что мы получили ответы, его видение, не из вторых рук и не из сухих пресс-релизов, а именно из его мнения, то, что называется - глядя глаза в глаза", - сказал Каукенов по итогам пленарного заседания.