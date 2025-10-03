Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Восемь из десяти (81%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% респондентов заявили, что доверяют главе государства, согласно данным опроса ФОМ.
Мир услышал предупреждение Путина
Вчера, 08:00
Кроме того, 78% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 12% респондентов, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Более половины (53%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 25% россиян ответили, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 59% граждан, 11% опрошенных придерживаются противоположного мнения.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Четыре из десяти (41%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 12% отдали бы голоса за ЛДПР, 7% - за КПРФ, 4% - за партию "Новые люди" и 3% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 26-28 сентября 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Путин назвал Россию великой и независимой страной
30 сентября, 00:15