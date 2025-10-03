Рейтинг@Mail.ru
09:11 03.10.2025 (обновлено: 10:55 03.10.2025)
Кравцов анонсировал расширение эксперимента со сдачей ОГЭ
Кравцов анонсировал расширение эксперимента со сдачей ОГЭ
Количество регионов-участников эксперимента со сдачей только двух ОГЭ для поступления в российские колледжи может увеличиться с трех до шести к 2029 году,... РИА Новости, 03.10.2025
Ольга Фомченкова
Кравцов анонсировал расширение эксперимента со сдачей ОГЭ

© РИА Новости / Нина ЗотинаГлава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Количество регионов-участников эксперимента со сдачей только двух ОГЭ для поступления в российские колледжи может увеличиться с трех до шести к 2029 году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Продление эксперимента до 2029 года и расширение до шести регионов. Дополнительно уже дали согласие на включение: республика Татарстан, Ростовская область и Тюменская область", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
Ранее Кравцов сообщил, что Минпросвещения РФ выйдет с инициативой, чтобы продлить до 2029 года эксперимент по сдаче только двух ОГЭ для поступления в колледжи в ряде регионов страны.
По словам министра, данный эксперимент, который прошел в этом году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, оказался востребован у школьников и прошел успешно.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике, вместо традиционных четырех.
