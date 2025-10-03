Кравцов анонсировал расширение эксперимента со сдачей ОГЭ

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Количество регионов-участников эксперимента со сдачей только двух ОГЭ для поступления в российские колледжи может увеличиться с трех до шести к 2029 году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.