Кравцов анонсировал расширение эксперимента со сдачей ОГЭ

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Количество регионов-участников эксперимента со сдачей только двух ОГЭ для поступления в российские колледжи может увеличиться с трех до шести к 2029 году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Продление эксперимента до 2029 года и расширение до шести регионов. Дополнительно уже дали согласие на включение: республика Татарстан, Ростовская область и Тюменская область", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам министра, данный эксперимент, который прошел в этом году в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области, оказался востребован у школьников и прошел успешно.
Сдача только двух экзаменов для поступления в учреждения СПО проводилась впервые и предусматривала упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике, вместо традиционных четырех.
12 сентября, 16:54