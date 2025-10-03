Рейтинг@Mail.ru
В Euroclear заявили, что использование активов ЦБ России незаконно
17:08 03.10.2025
В Euroclear заявили, что использование активов ЦБ России незаконно
В Euroclear заявили, что использование активов ЦБ России незаконно
В Euroclear заявили, что использование активов ЦБ России незаконно

Здание Центрального банка России
Здание Центрального банка России. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Незаконное использование активов ЦБ РФ подорвет доверие к финансовой системе, заявил РИА Новости представитель депозитария Euroclear, где хранятся замороженные активы РФ в ЕС.
"Незаконное использование замороженных активов российского Центрального банка подорвет доверие к финансовой системе и Euroclear", - сказал он.
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
На Западе раскрыли, чем грозит Европе кража российских активов
2 октября, 16:22
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации", при этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия объявила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
Euroclear призвал ЕК соблюдать международное право по российским активам
Вчера, 17:05
 
