В Euroclear заявили, что использование активов ЦБ России незаконно

"Незаконное использование замороженных активов российского Центрального банка подорвет доверие к финансовой системе и Euroclear", - сказал он.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.