Армения заявила о несогласии с требованиями Азербайджана по миру

Глава армянского МИД сообщил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном уже парафировано, текст был согласован еще в марте, и Ереван готов подписать его как можно скорее.

Тридцатого сентября 2024 года КС Армении усмотрел в некоторых положениях Декларации о независимости 1990 года угрозу "конституционного дуализма", что, по мнению судей, превратит документ "в родителя, пожирающего своего ребенка". А несколькими днями ранее КС признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Оппозиция считает декларацию основополагающим документом государства.