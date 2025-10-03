Рейтинг@Mail.ru
Армения заявила о несогласии с требованиями Азербайджана по миру
12:31 03.10.2025 (обновлено: 12:32 03.10.2025)
Армения заявила о несогласии с требованиями Азербайджана по миру
в мире
армения
азербайджан
ереван
арарат мирзоян
ильхам алиев
никол пашинян
в мире, армения, азербайджан, ереван, арарат мирзоян, ильхам алиев, никол пашинян
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Арарат Мирзоян, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Флаг Армении
Флаг Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 3 окт – РИА Новости. Армянская сторона не разделяет требования Азербайджана относительно некоторых предусловий для подписания мирного соглашения, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TVP World.
Для окончательного подписания мирного договора Азербайджан настаивает на внесении Арменией поправок в конституцию, мотивируя это тем, что в ней содержатся прямые призывы к объединению Карабаха с Арменией. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, мир между Баку и Ереваном может быть достигнут в случае внесения изменений в конституцию Армении. В январе 2024 года премьер-министр Армении Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит жизнеспособность страны в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной.
Алексей Оверчук, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Алексей Оверчук: и Армения, и Азербайджан — наши союзники
6 сентября, 08:03
Глава армянского МИД сообщил, что мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном уже парафировано, текст был согласован еще в марте, и Ереван готов подписать его как можно скорее.
"Азербайджанская сторона выдвигает некоторые предварительные условия, мы не разделяем эту повестку. Тем не менее, даже до окончательной церемонии подписания мирного договора существуют процессы, которые уже идут или могут идти до его заключения. Например, мы обсуждали возможность того, как быть более терпимыми друг к другу, или даже больше – перспективы сотрудничества на международных площадках", - заявил Мирзоян.
В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных дел Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
В преамбуле действующей конституции Армении говорится, что в ее основе лежит Декларация о независимости, которая была принята 23 августа 1990 года, в том числе "основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Там же указывается, что "Республика Армения выступает за международное признание геноцида армян 1915 года в Османской Турции и Западной Армении".
Тридцатого сентября 2024 года КС Армении усмотрел в некоторых положениях Декларации о независимости 1990 года угрозу "конституционного дуализма", что, по мнению судей, превратит документ "в родителя, пожирающего своего ребенка". А несколькими днями ранее КС признал соответствующим конституции республики положение о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном. Оппозиция считает декларацию основополагающим документом государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Азербайджан и Армения практически нормализовали отношения, заявил Алиев
21 августа, 16:43
 
