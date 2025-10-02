Главе РЖД показали образцы деталей поезда для ВСМ

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Генеральному директору РЖД Олегу Белозерову на площадке Инжинирингового центра железнодорожного транспорта показали образцы созданных деталей поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.

Площадка для демонстрации выбрана не случайно. Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта является совместным предприятие РЖД и "Синара – Транспортные Машины". Именно здесь проектируют будущий поезд для ВСМ.