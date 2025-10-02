Рейтинг@Mail.ru
10:16 02.10.2025
Главе РЖД показали образцы деталей поезда для ВСМ
Главе РЖД показали образцы деталей поезда для ВСМ
москва, санкт-петербург, россия, олег белозеров, ржд
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Олег Белозеров, РЖД
Главе РЖД показали образцы деталей поезда для ВСМ

Гендиректору РЖД Белозерову показали детали поезда для ВСМ Москва — Петербург

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Генеральному директору РЖД Олегу Белозерову на площадке Инжинирингового центра железнодорожного транспорта показали образцы созданных деталей поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
В ходе осмотра глава РЖД пообщался с проектировщиками первого отечественного высокоскоростного поезда. Они рассказали о текущем статусе проектирования и реализации проекта ВСМ.
Разработчики также показали Белозерову образцы уже созданных деталей поезда, а также верхнего строения пути. В частности, блоки управления, симулятор движения высокоскоростного поезда и рельсовое скрепление.
Площадка для демонстрации выбрана не случайно. Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта является совместным предприятие РЖД и "Синара – Транспортные Машины". Именно здесь проектируют будущий поезд для ВСМ.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
Глава РЖД рассказал о связи и доступе в интернет на ВСМ Москва — Петербург
МоскваСанкт-ПетербургРоссияОлег БелозеровРЖД
 
 
