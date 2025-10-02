Рейтинг@Mail.ru
ЕС не подрывает притязания России на замороженные активы, заявили в ЕК - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 02.10.2025 (обновлено: 14:25 02.10.2025)
https://ria.ru/20251002/rossija-2045845585.html
ЕС не подрывает притязания России на замороженные активы, заявили в ЕК
ЕС не подрывает притязания России на замороженные активы, заявили в ЕК - РИА Новости, 02.10.2025
ЕС не подрывает притязания России на замороженные активы, заявили в ЕК
Никто не собирается подрывать законные "притязания" России на замороженные активы ЦБ РФ, заявил в четверг представитель ЕК Балаш Уйвари. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T14:07:00+03:00
2025-10-02T14:25:00+03:00
экономика
россия
еврокомиссия
украина
урсула фон дер ляйен
григорий карасин
киев
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg
https://ria.ru/20251001/makron-2045735617.html
https://ria.ru/20251002/smi-2045759968.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8d26c174dec05d88a8cfb56d3077af98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, еврокомиссия, украина, урсула фон дер ляйен, григорий карасин, киев, сергей лавров, совет федерации рф, евросоюз
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Григорий Карасин, Киев, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, Евросоюз
ЕС не подрывает притязания России на замороженные активы, заявили в ЕК

Представитель ЕК Уйвари: ЕС не подрывает притязания РФ на замороженные активы

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© AP Photo / Omar Havana
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Никто не собирается подрывать законные "притязания" России на замороженные активы ЦБ РФ, заявил в четверг представитель ЕК Балаш Уйвари.
"Никто не собирается подрывать законные притязания России на эти активы. Мы не будем этого делать... То, что мы будем делать, сейчас еще решается", - сказал он на брифинге Еврокомиссии.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Макрон выступил против идеи конфисковать замороженные активы России
1 октября, 22:20
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации", при этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В начале октября Еврокомиссия объявила, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Неформальной встречи лидеров Европейского союза в Копенгагене, Дания - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Саммит ЕС в Копенгагене зашел в тупик, пишут СМИ
Вчера, 03:56
 
ЭкономикаРоссияЕврокомиссияУкраинаУрсула фон дер ЛяйенГригорий КарасинКиевСергей ЛавровСовет Федерации РФЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала