Минпросвещения предложит продлить эксперимент с ОГЭ
Минпросвещения предложит продлить эксперимент с ОГЭ - РИА Новости, 02.10.2025
Минпросвещения предложит продлить эксперимент с ОГЭ
Минпросвещения РФ выйдет с инициативой, чтобы продлить до 2029 года эксперимент по сдаче только двух ОГЭ для поступления в колледжи в ряде регионов страны,... РИА Новости, 02.10.2025
Минпросвещения предложит продлить эксперимент с ОГЭ
Минпросвещения хочет продлить эксперимент по сдаче только двух ОГЭ
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Минпросвещения РФ выйдет с инициативой, чтобы продлить до 2029 года эксперимент по сдаче только двух ОГЭ для поступления в колледжи в ряде регионов страны, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
"Отдельно хочу сказать, что мы обсудили итоги эксперимента, который был в том числе инициирован Москвой по поступлению в колледж. В эксперименте участвовали три региона: Москва, Петербург, Липецкая область. И мы видим эффективность результатов этой работы. И приняли решение, что выйдем с инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении количества участников этого эксперимента", - сказал Кравцов журналистам.
Ранее глава министерства сообщил, что эксперимент со сдачей на ОГЭ только двух предметов в трех регионах России оказался востребован у школьников и прошел успешно.
Эксперимент проводился впервые и предусматривал упрощенную процедуру поступления выпускников девятых классов в образовательные организации среднего профессионального образования.
Школьникам достаточно было сдать экзамен только по двум предметам - русскому языку и математике, вместо традиционных четырех.