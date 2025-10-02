Детсад с "сырной тематикой" введен в эксплуатацию в Мурино Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Детский сад на 220 мест, оформленный в "сырном стиле", введен в эксплуатацию в городе Мурино, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Госстройнадзор Ленинградской области разрешил ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест в жилом комплексе "Фотограф". Объект построен группой "Мавис" по соглашению с правительством Ленинградской области", - сообщает пресс-служба.

И. о. заместителя председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что в здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, просторные групповые комнаты, игровые и спортивные зоны, современная кухня, помещения для сна и творчества.

"Мы всё чаще видим, что детские сады в новых кварталах становятся не просто дополнением к жилью, а настоящими центрами притяжения. Этот садик — как визитная карточка двора: яркий, светлый, с современными игровыми пространствами и спортивными залами. До конца года в регионе планируем ввести не менее 10 объектов образования, и каждый из них будет уникальным - с собственным архитектурным образом и решениями, которые делают здания удобными и красивыми", - пояснил Бврановский.

Фасад здания детсада украшает девятиметровое панно из керамогранитных плит с изображением "сырного города" и его обитателей — работа художницы Анастасии Белогуровой. Тематическое оформление продолжено и внутри: мебель с "сырными отверстиями", круглые окна, авторские элементы декора и навигация через персонажей-мышат создают атмосферу игры и сказки. На территории сада спроектированы экоигровые площадки с мягкими линиями и островками для разных видов активности.