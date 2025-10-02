Рейтинг@Mail.ru
Детсад с "сырной тематикой" введен в эксплуатацию в Мурино Ленобласти - РИА Новости, 02.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
22:23 02.10.2025
https://ria.ru/20251002/murino-2046048586.html
Детсад с "сырной тематикой" введен в эксплуатацию в Мурино Ленобласти
Детсад с "сырной тематикой" введен в эксплуатацию в Мурино Ленобласти - РИА Новости, 02.10.2025
Детсад с "сырной тематикой" введен в эксплуатацию в Мурино Ленобласти
Детский сад на 220 мест, оформленный в "сырном стиле", введен в эксплуатацию в городе Мурино, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области. РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T22:23:00+03:00
2025-10-02T22:23:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970277782_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_136f3336dace6b5b6ae7262c24bd27d1.jpg
https://ria.ru/20250924/lenoblast-2044091388.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970277782_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_7b59e88b498f20d8436de337f865f172.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область
Ленинградская область , Ленинградская область
Детсад с "сырной тематикой" введен в эксплуатацию в Мурино Ленобласти

В Ленинградской области ввели в эксплуатацию сад в "сырном стиле" на 220 мест

© iStock.com / SbytovaMNРебенок играет в игру "Классики"
Ребенок играет в игру Классики - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
© iStock.com / SbytovaMN
Ребенок играет в игру "Классики". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Детский сад на 220 мест, оформленный в "сырном стиле", введен в эксплуатацию в городе Мурино, сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.
"Госстройнадзор Ленинградской области разрешил ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест в жилом комплексе "Фотограф". Объект построен группой "Мавис" по соглашению с правительством Ленинградской области", - сообщает пресс-служба.
И. о. заместителя председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский отметил, что в здании предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, просторные групповые комнаты, игровые и спортивные зоны, современная кухня, помещения для сна и творчества.
"Мы всё чаще видим, что детские сады в новых кварталах становятся не просто дополнением к жилью, а настоящими центрами притяжения. Этот садик — как визитная карточка двора: яркий, светлый, с современными игровыми пространствами и спортивными залами. До конца года в регионе планируем ввести не менее 10 объектов образования, и каждый из них будет уникальным - с собственным архитектурным образом и решениями, которые делают здания удобными и красивыми", - пояснил Бврановский.
Фасад здания детсада украшает девятиметровое панно из керамогранитных плит с изображением "сырного города" и его обитателей — работа художницы Анастасии Белогуровой. Тематическое оформление продолжено и внутри: мебель с "сырными отверстиями", круглые окна, авторские элементы декора и навигация через персонажей-мышат создают атмосферу игры и сказки. На территории сада спроектированы экоигровые площадки с мягкими линиями и островками для разных видов активности.
"Уверен, дольщики оценят качество, когда будут получать ключи и видеть, что вместе с домом они получили и готовую инфраструктуру - место, куда завтра смогут прийти их дети", - добавил Барановский.
Благоустройство - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Новые общественные пространства появились в населенных пунктах Ленобласти
24 сентября, 17:31
 
Ленинградская областьЛенинградская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала