Ветераны СВО из Ленобласти смогут оздоровиться в Белоруссии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 окт - РИА Новости. Ветераны СВО из Ленобласти и члены их семей смогут проходить оздоровительные процедуры в Белоруссии, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Директор Всеволожского МЦСиТИ Ирина Дрозденко ознакомилась с работой реабилитационно-оздоровительных учреждений Минской области. Лучшие практики будут использованы для совершенствования реабилитации и оздоровления участников СВО и членов их семей в Ленинградской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Ирина Дрозденко также провела встречу с руководством областного исполнительного комитета Могилевской области и обсудила возможности региона по организации целевого направления и приема участников СВО и членов их семей из Ленинградской области.
"В планах разработать постоянно действующую реабилитационно-оздоровительную программу, которая позволит республике Беларусь принимать не менее 800 ленинградцев в год. Инициатива нашла поддержку на уровне первого вице-премьера правительства Белорусской Республики Николая Снопкова", - добавили в пресс-службе.
Мультицентр социальной и трудовой интеграции в Ленобласти - это первый в России кластер комплексного сопровождения участников СВО. В городе Всеволожск создана площадка, на которой ветераны СВО, получившие серьёзные ранения, не только проходят реабилитацию, но и обучение по востребованным специальностям. Все услуги, от проживания и адаптивной физической культуры до высокотехнологичного протезирования, оказываются безвозмездно.
Школу в Ивангороде в Ленобласти реконструируют за 610 млн рублей
23 сентября, 12:47