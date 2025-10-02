Эксперт прокомментировал планы фон дер Ляйен по кредитованию Киева

СОЧИ, 2 окт – РИА Новости. Кредитование Киева на основе замороженных в европейских странах активов РФ подорвет доверие зарубежных инвесторов из стран Глобального юга к Европе и евро в частности, поделился мнением в беседе с РИА Новости почетный профессор политологии Кентского университета в Великобритании Ричард Саква.

В среду глава евродипломатии Кая Калас заявила, что в ЕС пока нет консенсуса по предоставлению Украине кредита, формируемого на основе заблокированных активов ЦБ РФ, а не доходов от них.

"Это огромный риск, поэтому раньше такого и не делали. И поэтому (Европейская - ред.) комиссия (главы ЕК Урсулы – ред.) фон дер Ляйен придумала очень сложный план, чтобы смягчить, снизить этот риск… Они придумали эту очень сложную схему, но очевидно, что это снизит надежность Европы как тихой гавани для хранения суверенных активов на Западе. Это подорвет надежность евро как резервной валюты", - сказал Саква в беседе с агентством в кулуарах XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Как отметил собеседник агентства, план фон дер Ляйен по использованию российских активов – "очень сложная с юридической точки зрения попытка совершить незаконное действие". Профессор подчеркнул, что в России остаются крупные активы западного бизнеса, которые их владельцы не могут вывести из страны. Так, в России остается собственность итальянского, французского бизнеса, британской нефтегазовой компании British Petroleum и так далее.

Собеседник агентства обратил внимание, что ряд представителей западного бизнеса старался поддерживать нормальные отношения с РФ, и выразил мнение, что конфискация их активов в ответ на действия ЕС стала бы ошибкой.

"России следует поддерживать уровень нормальности, а не перенимать ненормальные практики западных держав", - резюмировал он.

Ранее в статье для британской газеты Financial Times канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на сумму около 140 миллиардов евро за счет замороженных активов РФ. Мерц заявил о намерении обсудить это предложение на неформальной встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит "репарации".