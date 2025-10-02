В Дагестане подозреваемый в убийстве тренер написал явку с повинной

МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Второй подозреваемый в убийстве 19-летнего парня в дагестанском Дербенте написал явку с повинной, он задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении против двоих родственников из Дагестана уголовного дела об убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ ). По версии следствия, 28 сентября в Дербенте в ходе конфликта они избили 18-летнего парня, связали его, погрузили в багажник автомобиля и вывезли за пределы города. Там один из подозреваемых выстрелил в юношу из ружья, после чего закопал тело. Ранее был задержан один из подозреваемых.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана, подозреваемые – тренер по вольной борьбе, бывший директор спортшколы в Дербенте 49-летний Рамис А. и его сын, которого задержали первым.

"По подозрению в совершении убийства 18-летнего жителя Дербента задержан второй подозреваемый 49-летний местный житель. Подозреваемый добровольно явился в следственный отдел, написал явку с повинной и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления", – говорится в сообщении.