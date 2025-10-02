https://ria.ru/20251002/dagestan-2045913006.html
В Дагестане подозреваемый в убийстве тренер написал явку с повинной
В Дагестане подозреваемый в убийстве тренер написал явку с повинной - РИА Новости, 02.10.2025
В Дагестане подозреваемый в убийстве тренер написал явку с повинной
Второй подозреваемый в убийстве 19-летнего парня в дагестанском Дербенте написал явку с повинной, он задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления... РИА Новости, 02.10.2025
2025-10-02T16:39:00+03:00
2025-10-02T16:39:00+03:00
2025-10-02T16:40:00+03:00
происшествия
дербент
россия
республика дагестан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
https://ria.ru/20251002/strelba-2045892012.html
https://ria.ru/20251001/dagestan-2045743177.html
дербент
россия
республика дагестан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дербент, россия, республика дагестан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Дербент, Россия, Республика Дагестан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане подозреваемый в убийстве тренер написал явку с повинной
В Дербенте второй подозреваемый в убийстве парня написал явку с повинной
МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Второй подозреваемый в убийстве 19-летнего парня в дагестанском Дербенте написал явку с повинной, он задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в ведомстве сообщили о возбуждении против двоих родственников из Дагестана
уголовного дела об убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт "ж" части 2 статьи 105 УК РФ
). По версии следствия, 28 сентября в Дербенте
в ходе конфликта они избили 18-летнего парня, связали его, погрузили в багажник автомобиля и вывезли за пределы города. Там один из подозреваемых выстрелил в юношу из ружья, после чего закопал тело. Ранее был задержан один из подозреваемых.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана, подозреваемые – тренер по вольной борьбе, бывший директор спортшколы в Дербенте 49-летний Рамис А. и его сын, которого задержали первым.
"По подозрению в совершении убийства 18-летнего жителя Дербента задержан второй подозреваемый 49-летний местный житель. Подозреваемый добровольно явился в следственный отдел, написал явку с повинной и подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления", – говорится в сообщении.
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте, добавили в ведомстве.