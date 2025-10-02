Страны G7 могут лишиться 73 миллиарда долларов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Конфискация странами "Большой семерки" активов России может стоить им примерно 73 миллиарда долларов - столько их инвестиций вложено в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.

Страны "Большой семерки" накануне сделали заявление о разработке широкого спектра вариантов решения финансовых потребностей Украины , включая "использование замороженных российских активов". Российские власти не раз заявляли, что воровство российских активов на западе не останется безнаказанным. В настоящее время в России уже действует указ президента Владимира Путина , который предусматривает изъятие активов США в качестве ответной меры. В отношении других членов "семерки" аналогичные меры сейчас не предусмотрены.

Согласно расчетам РИА Новости, объем прямых инвестиций в российскую экономику стран "Большой семерки" по итогам 2023 года (более поздних данных на текущий момент нет) составил 72,9 миллиарда долларов.

Крупнейшим инвестором в российскую экономику была Франция - по последним доступным данным, ее активы в России составили 21,7 миллиарда долларов. Далее идут Германия (19,2 миллиарда) и Италия (12,6 миллиарда долларов). Вложения стран за пределами Европы были значительно скромнее: у американских инвесторов - 7,7 миллиарда долларов, японских - 4,8 миллиарда, канадских - 3,9 миллиарда, британских - 3 миллиарда долларов.

После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.

Основная часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. По итогам первого полугодия там находилось около 228 миллиардов долларов российских активов, как суверенных, так и частных.

В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет на вывод "недружественными" инвесторами активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.