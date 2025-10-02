Страны G7 могут лишиться 73 миллиарда долларов

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Конфискация странами "Большой семерки" активов России может стоить им примерно 73 миллиарда долларов - столько их инвестиций вложено в российскую экономику, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.
Страны "Большой семерки" накануне сделали заявление о разработке широкого спектра вариантов решения финансовых потребностей Украины, включая "использование замороженных российских активов". Российские власти не раз заявляли, что воровство российских активов на западе не останется безнаказанным. В настоящее время в России уже действует указ президента Владимира Путина, который предусматривает изъятие активов США в качестве ответной меры. В отношении других членов "семерки" аналогичные меры сейчас не предусмотрены.
Согласно расчетам РИА Новости, объем прямых инвестиций в российскую экономику стран "Большой семерки" по итогам 2023 года (более поздних данных на текущий момент нет) составил 72,9 миллиарда долларов.
Крупнейшим инвестором в российскую экономику была Франция - по последним доступным данным, ее активы в России составили 21,7 миллиарда долларов. Далее идут Германия (19,2 миллиарда) и Италия (12,6 миллиарда долларов). Вложения стран за пределами Европы были значительно скромнее: у американских инвесторов - 7,7 миллиарда долларов, японских - 4,8 миллиарда, канадских - 3,9 миллиарда, британских - 3 миллиарда долларов.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств неизвестен. На начало 2022 года, как сообщал ЦБ РФ, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах.
Основная часть замороженных активов России хранится на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. По итогам первого полугодия там находилось около 228 миллиардов долларов российских активов, как суверенных, так и частных.
В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: запрет на вывод "недружественными" инвесторами активов, при этом доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Сейчас в странах "Большой семерки" действует схема по изъятию доходов от российских активов на кредит Украине на сумму примерно в 50 миллиардов долларов. Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов, который украинцы должны будут вернуть, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет.
Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.