Завод литий-ионных аккумуляторных батарей запущен в Татарстане
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
15:16 01.10.2025
Завод литий-ионных аккумуляторных батарей запущен в Татарстане
республика татарстан
лаишевский район
рустам минниханов
фонд развития промышленности
лаишевский район
лаишевский район, рустам минниханов, фонд развития промышленности
Республика Татарстан, Лаишевский район, Рустам Минниханов, Фонд развития промышленности
Люди во время работы на заводе
Люди во время работы на заводе. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Завод литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 700 тысяч единиц продукции в год запущен в Лаишевском районе Татарстана компанией "Батареон", сообщает пресс-служба главы республики.
"Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Лаишевский район принял участие в открытии завода литий-ионных аккумуляторных батарей компании "Батареон", - говорится в сообщении.
Компания реализовала проект на территории ОЭЗ "Иннополис". Новый завод производит аккумуляторы, аккумуляторные ячейки, зарядные устройства, BMS-платы. Данная продукция применяется в 30 отраслях промышленности - от робототехники до беспилотных летательных аппаратов. Проектная мощность - 700 тысяч единиц продукции в год, выйти на нее планируется в 2026 году. На производстве создано более 300 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составили 1,5 миллиарда рублей.
"Литий-ионные аккумуляторы - базовый элемент современной экономики. На надежные системы хранения энергии опираются транспорт, телекоммуникации, промышленная автоматизация и многое другое. Локализация производства источников питания обеспечивает снижение внешних рисков, укрепление устойчивости поставок, формирование собственных компетенций", - отметил глава Татарстана, говоря о важности проекта для российской промышленности.
Минниханов подчеркнул, что новый завод - это значительный вклад в технологическую независимость и стратегическую безопасность страны. По его словам, большую поддержку при строительстве завода оказал Фонд развития промышленности. Это позволило приобрести современное технологичное оборудование и ускорить запуск производства.
"Данный завод - еще одно предприятие на быстро развивающейся площадке ОЭЗ "Иннополис" в Лаишевском районе… При федеральной поддержке здесь построено новое здание технопарка, создается необходимая инженерная инфраструктура. Благодаря этому здесь размещаются новые высокотехнологичные предприятия, которые выпускают современную и востребованную продукцию", - добавил глава республики.
Продукция компании "Батареон" под брендом "НЭТЕР" представлена на рынке аккумуляторных батарей с 2011 года. Компания занимается проектированием, производством и поставкой всех видов литиевых аккумуляторов, основное направление – литий-ионные аккумуляторы. Начиная с 2011 года реализовано более 4,5 тысячи проектов, произведено 100 тысяч аккумуляторов, обслуживается свыше 100 корпоративных клиентов.
Республика ТатарстанЛаишевский районРустам МиннихановФонд развития промышленности
 
 
