Завод литий-ионных аккумуляторных батарей запущен в Татарстане

КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Завод литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 700 тысяч единиц продукции в год запущен в Лаишевском районе Татарстана компанией "Батареон", сообщает пресс-служба главы республики.

"Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Лаишевский район принял участие в открытии завода литий-ионных аккумуляторных батарей компании "Батареон", - говорится в сообщении.

Компания реализовала проект на территории ОЭЗ "Иннополис". Новый завод производит аккумуляторы, аккумуляторные ячейки, зарядные устройства, BMS-платы. Данная продукция применяется в 30 отраслях промышленности - от робототехники до беспилотных летательных аппаратов. Проектная мощность - 700 тысяч единиц продукции в год, выйти на нее планируется в 2026 году. На производстве создано более 300 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составили 1,5 миллиарда рублей.

"Литий-ионные аккумуляторы - базовый элемент современной экономики. На надежные системы хранения энергии опираются транспорт, телекоммуникации, промышленная автоматизация и многое другое. Локализация производства источников питания обеспечивает снижение внешних рисков, укрепление устойчивости поставок, формирование собственных компетенций", - отметил глава Татарстана, говоря о важности проекта для российской промышленности.

Минниханов подчеркнул, что новый завод - это значительный вклад в технологическую независимость и стратегическую безопасность страны. По его словам, большую поддержку при строительстве завода оказал Фонд развития промышленности. Это позволило приобрести современное технологичное оборудование и ускорить запуск производства.

"Данный завод - еще одно предприятие на быстро развивающейся площадке ОЭЗ "Иннополис" в Лаишевском районе… При федеральной поддержке здесь построено новое здание технопарка, создается необходимая инженерная инфраструктура. Благодаря этому здесь размещаются новые высокотехнологичные предприятия, которые выпускают современную и востребованную продукцию", - добавил глава республики.