Под Калугой нашли массовое захоронение солдат Великой Отечественной войны

По его словам, в результате работ поисковикам удалось поднять останки 106 воинов, а также найти шесть медальонов и именные вещи для последующей идентификации.

Парфенов опубликовал видео с места обнаружения захоронения, на котором руководитель поискового отряда "Беспокойные сердца" Елена Борисова рассказала, что среди останков бойцов были найдены различные предметы – кроме медальонов, в частности, бритвы, много карандашей.

"В 1946-1947 году военкоматы проводили подворовые опросы и составляли легенды по каждой деревне – где захоронены бойцы. По этой деревне легенда говорит о том, что на северо-восточной окраине находится братская могила 127 бойцов – 125 солдат и два офицера. Несколько раз ребята сюда выезжали, не могли найти, но потом все-таки нашли", - рассказала Борисова.