Под Калугой нашли массовое захоронение солдат Великой Отечественной войны
Под Калугой нашли массовое захоронение солдат Великой Отечественной войны - РИА Новости, 01.10.2025
Под Калугой нашли массовое захоронение солдат Великой Отечественной войны
Массовое захоронение солдат времён Великой Отечественной войны нашли на окраине деревни Замыцкое Малоярославецкого района Калужской области
01.10.2025
2025-10-01T22:04:00+03:00
2025-10-01T22:04:00+03:00
Под Калугой нашли массовое захоронение солдат Великой Отечественной войны
В Калужской области нашли массовое захоронение солдат времен ВОВ
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Массовое захоронение солдат времён Великой Отечественной войны нашли на окраине деревни Замыцкое Малоярославецкого района Калужской области, сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
"Массовое захоронение солдат времён Великой Отечественной войны, которое в Малоярославецком районе
разыскивали два десятилетия, наконец найдено. Первоначально бойцов, павших в контрнаступлении, похоронили в 1942 году на окраине деревни Замыцкое под Кудиновым, но после войны это место заросло и превратилось в просёлочную дорогу. Обнаружить его помогли рабочие из местного питомника", - написал Парфенов в своем Telegram-канале
.
По его словам, в результате работ поисковикам удалось поднять останки 106 воинов, а также найти шесть медальонов и именные вещи для последующей идентификации.
Парфенов опубликовал видео с места обнаружения захоронения, на котором руководитель поискового отряда "Беспокойные сердца" Елена Борисова рассказала, что среди останков бойцов были найдены различные предметы – кроме медальонов, в частности, бритвы, много карандашей.
"В 1946-1947 году военкоматы проводили подворовые опросы и составляли легенды по каждой деревне – где захоронены бойцы. По этой деревне легенда говорит о том, что на северо-восточной окраине находится братская могила 127 бойцов – 125 солдат и два офицера. Несколько раз ребята сюда выезжали, не могли найти, но потом все-таки нашли", - рассказала Борисова.