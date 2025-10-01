Рейтинг@Mail.ru
Под Калугой нашли массовое захоронение солдат Великой Отечественной войны - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/zahoronenie-2045733793.html
Под Калугой нашли массовое захоронение солдат Великой Отечественной войны
Под Калугой нашли массовое захоронение солдат Великой Отечественной войны - РИА Новости, 01.10.2025
Под Калугой нашли массовое захоронение солдат Великой Отечественной войны
Массовое захоронение солдат времён Великой Отечественной войны нашли на окраине деревни Замыцкое Малоярославецкого района Калужской области, сообщил глава... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T22:04:00+03:00
2025-10-01T22:04:00+03:00
малоярославецкий район
калужская область
калуга
общество
россия
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967988851_0:318:2989:1999_1920x0_80_0_0_bd218428d2b9b530a4218d9253bf5f81.jpg
https://ria.ru/20250923/voyna-2043811473.html
малоярославецкий район
калужская область
калуга
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967988851_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_61286c9454e77b0fd210e29e27b1e6f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малоярославецкий район, калужская область, калуга, общество, россия, великая отечественная война (1941-1945)
Малоярославецкий район, Калужская область, Калуга, Общество, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Под Калугой нашли массовое захоронение солдат Великой Отечественной войны

В Калужской области нашли массовое захоронение солдат времен ВОВ

© iStock.com / Emrah GokcanАрхеолог за работой
Археолог за работой - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© iStock.com / Emrah Gokcan
Археолог за работой . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Массовое захоронение солдат времён Великой Отечественной войны нашли на окраине деревни Замыцкое Малоярославецкого района Калужской области, сообщил глава районной администрации Вячеслав Парфенов.
"Массовое захоронение солдат времён Великой Отечественной войны, которое в Малоярославецком районе разыскивали два десятилетия, наконец найдено. Первоначально бойцов, павших в контрнаступлении, похоронили в 1942 году на окраине деревни Замыцкое под Кудиновым, но после войны это место заросло и превратилось в просёлочную дорогу. Обнаружить его помогли рабочие из местного питомника", - написал Парфенов в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате работ поисковикам удалось поднять останки 106 воинов, а также найти шесть медальонов и именные вещи для последующей идентификации.
Парфенов опубликовал видео с места обнаружения захоронения, на котором руководитель поискового отряда "Беспокойные сердца" Елена Борисова рассказала, что среди останков бойцов были найдены различные предметы – кроме медальонов, в частности, бритвы, много карандашей.
"В 1946-1947 году военкоматы проводили подворовые опросы и составляли легенды по каждой деревне – где захоронены бойцы. По этой деревне легенда говорит о том, что на северо-восточной окраине находится братская могила 127 бойцов – 125 солдат и два офицера. Несколько раз ребята сюда выезжали, не могли найти, но потом все-таки нашли", - рассказала Борисова.
Криминалисты СК России обнаружили массовое захоронение жертв времен Великой Отечественной войны в Псковской области - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Псковской области нашли массовое захоронение жертв Великой Отечественной
23 сентября, 17:56
 
Малоярославецкий районКалужская областьКалугаОбществоРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала