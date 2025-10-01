Рейтинг@Mail.ru
В Белгородском районе девять машин получили повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 01.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 01.10.2025
В Белгородском районе девять машин получили повреждения при обстреле ВСУ
В Белгородском районе девять машин получили повреждения при обстреле ВСУ
Девять автомобилей повреждены после обстрела со стороны Украины Белгородского района в среду утром, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
белгородский район
украина
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородский район
украина
белгородская область
белгородский район, украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
© пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Кадр видео
© пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Кадр видео
БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Девять автомобилей повреждены после обстрела со стороны Украины Белгородского района в среду утром, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор информировал, что 1 октября Белгородский район подвергся ракетному обстрелу ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, загорелись два легковых автомобиля.
"Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Предварительно, никто не пострадал. По уточнённым данным оперативных служб, в посёлке Разумное Белгородского района повреждены девять автомобилей. Два из них уничтожены огнём в результате падения фрагментов сбитой системой ПВО воздушной цели. В селе Нечаевка Белгородского района дрон ударил по частному дому, вследствие чего повреждены кровля, остекление, фасад и забор", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в городе Валуйки на территории личного подсобного хозяйства от детонации дрона загорелся ангар с сеном, два домовладения пострадали при атаках дронов в хуторе Леоновка и селе Долгое Валуйского округа. В селе Муром Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника огнём уничтожены три частных дома.
"В селе Антоновка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль... В селе Тишанка Волоконовского района после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены остекление и входная группа административного здания. В селе Коновалово в результате атаки дрона выбиты окна и посечён забор частного дома", - уточнил глава области.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородский районУкраинаБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
