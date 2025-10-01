В Белгородском районе девять машин получили повреждения при обстреле ВСУ

БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Девять автомобилей повреждены после обстрела со стороны Украины Белгородского района в среду утром, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор информировал, что 1 октября Белгородский район подвергся ракетному обстрелу ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет, загорелись два легковых автомобиля.
"Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Предварительно, никто не пострадал. По уточнённым данным оперативных служб, в посёлке Разумное Белгородского района повреждены девять автомобилей. Два из них уничтожены огнём в результате падения фрагментов сбитой системой ПВО воздушной цели. В селе Нечаевка Белгородского района дрон ударил по частному дому, вследствие чего повреждены кровля, остекление, фасад и забор", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в городе Валуйки на территории личного подсобного хозяйства от детонации дрона загорелся ангар с сеном, два домовладения пострадали при атаках дронов в хуторе Леоновка и селе Долгое Валуйского округа. В селе Муром Шебекинского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника огнём уничтожены три частных дома.
"В селе Антоновка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль... В селе Тишанка Волоконовского района после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены остекление и входная группа административного здания. В селе Коновалово в результате атаки дрона выбиты окна и посечён забор частного дома", - уточнил глава области.