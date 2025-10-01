В Белгородском районе девять машин получили повреждения при обстреле ВСУ

БЕЛГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Девять автомобилей повреждены после обстрела со стороны Украины Белгородского района в среду утром, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В селе Антоновка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль... В селе Тишанка Волоконовского района после сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены остекление и входная группа административного здания. В селе Коновалово в результате атаки дрона выбиты окна и посечён забор частного дома", - уточнил глава области.