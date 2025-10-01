ВС России освободили Вербовое в Днепропетровской области

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Вербовое в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Вербовое в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Вербовое в Днепропетровской области
Оно расположено западнее Степового, об освобождении которого Минобороны объявило в минувшую субботу. Оба села находятся в Днепропетровской области неподалеку от границы с Запорожской.
По данным ведомства, группировка "Восток" продолжает выбивать ВСУ из Запорожской и Днепропетровской областей. В результате боев за Вербовое под контроль российских войск перешло более десяти квадратных километров территории.
Также бойцы за сутки нанесли удары по двум украинским бригадам в районе Новогригоровки, Новониколаевки и Полтавки в Запорожской области. Противник потерял в боях с группировкой:
- до 315 военнослужащих;
- боевую бронированную машину;
- 11 автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18