ВС России освободили Вербовое в Днепропетровской области

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Вербовое в Днепропетровской области, сообщило Минобороны

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое", — говорится в сводке.

Оно расположено западнее Степового, об освобождении которого Минобороны объявило в минувшую субботу. Оба села находятся в Днепропетровской области неподалеку от границы с Запорожской.

По данным ведомства, группировка "Восток" продолжает выбивать ВСУ из Запорожской и Днепропетровской областей. В результате боев за Вербовое под контроль российских войск перешло более десяти квадратных километров территории.

Также бойцы за сутки нанесли удары по двум украинским бригадам в районе Новогригоровки, Новониколаевки и Полтавки в Запорожской области. Противник потерял в боях с группировкой: