ВС России освободили Вербовое в Днепропетровской области
12:15 01.10.2025 (обновлено: 15:23 01.10.2025)
ВС России освободили Вербовое в Днепропетровской области
ВС России освободили Вербовое в Днепропетровской области
Российские войска взяли под контроль Вербовое в Днепропетровской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.10.2025
Кадры освобождения населенного пункта Вербовое в Днепропетровской области
В ходе боев за Вербовое в Днепропетровской области под контроль российской армии перешло свыше 10 квадратных километров территории, сообщили в Минобороны РФ. Военное ведомство также публикует видео об освобождении этого населенного пункта.
ВС России освободили Вербовое в Днепропетровской области

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль Вербовое в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вербовое", — говорится в сводке.
Оно расположено западнее Степового, об освобождении которого Минобороны объявило в минувшую субботу. Оба села находятся в Днепропетровской области неподалеку от границы с Запорожской.

По данным ведомства, группировка "Восток" продолжает выбивать ВСУ из Запорожской и Днепропетровской областей. В результате боев за Вербовое под контроль российских войск перешло более десяти квадратных километров территории.
Также бойцы за сутки нанесли удары по двум украинским бригадам в районе Новогригоровки, Новониколаевки и Полтавки в Запорожской области. Противник потерял в боях с группировкой:
  • до 315 военнослужащих;
  • боевую бронированную машину;
  • 11 автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
