Российские войска вошли в Вербовое в Днепропетровской области, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Российские войска вошли в Вербовое на юге Днепропетровской области, идут бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.