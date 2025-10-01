Российские войска вошли в Вербовое в Днепропетровской области, заявил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Российские войска вошли в Вербовое на юге Днепропетровской области, идут бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Вербовое находится западнее села Степовое, об освобождении которого Минобороны РФ сообщило 27 сентября. Оба села находятся в Днепропетровской области Украины неподалеку от границы с Запорожской областью.
© ИнфографикаПодразделения группировки "Восток" освободили Степовое в Днепропетровской области
Подразделения группировки "Восток" освободили Степовое в Днепропетровской области
"Наши войска продолжают наступление на этом участке фронта и зашли в Вербовое. Идут бои за освобождение села, российские штурмовые группы активно продвигаются вперед. Инициатива - в руках наших ребят", - сказал агентству Рогов.
Ранее Минобороны объявило, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, при этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских ВС в этом регионе, в том числе, - работа по созданию буферной зоны.
