Российские войска вошли в Вербовое в Днепропетровской области, заявил Рогов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 01.10.2025
Российские войска вошли в Вербовое в Днепропетровской области, заявил Рогов
Российские войска вошли в Вербовое на юге Днепропетровской области, идут бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РИА Новости, 01.10.2025
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - РИА Новости. Российские войска вошли в Вербовое на юге Днепропетровской области, идут бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Вербовое находится западнее села Степовое, об освобождении которого Минобороны РФ сообщило 27 сентября. Оба села находятся в Днепропетровской области Украины неподалеку от границы с Запорожской областью.
Подразделения группировки "Восток" освободили Степовое в Днепропетровской области
Подразделения группировки Восток освободили Степовое в Днепропетровской области
© Инфографика
Подразделения группировки "Восток" освободили Степовое в Днепропетровской области
"Наши войска продолжают наступление на этом участке фронта и зашли в Вербовое. Идут бои за освобождение села, российские штурмовые группы активно продвигаются вперед. Инициатива - в руках наших ребят", - сказал агентству Рогов.
Ранее Минобороны объявило, что группировки российских войск "Центр" и "Восток" вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области, при этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наступление российских ВС в этом регионе, в том числе, - работа по созданию буферной зоны.
