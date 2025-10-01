На "Валдае" будут говорить о полицентричном мире, заявил Песков

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на "Валдае" будут говорить о полицентричном мире, и в этом русле будет большая часть речи российского лидера Владимира Путина.
«
"Полицентричный мир. Именно вот вокруг этого будет весь разговор: это новая система, какая она, к чему она приведет, чем она лучше, чем она хуже, как ей пользоваться всем, как жить всем в условиях полицентричной или многополярной системы. Это очевидный факт, но как перестроиться на эту новую систему? Вот об этом как раз на "Валдае" и говорят. Ну и очевидно, что в русле этого будет и большая часть (речи президента - ред.)", - сказал Песков журналистам.
ХХII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Полицентричный мир: инструкция по применению" проходит в Сочи с понедельника по четверг. Оно объединяет 140 участников из более чем 40 стран. На полях заседания выступят эксперты, в частности, из Великобритании, Индии, Германии, Китая, Малайзии, Пакистана и ЮАР.
Главной целью конференции в условиях, когда мир вступил в эпоху полицентричности, организаторы обозначили поиск оптимальных решений по избежанию многочисленных рисков и способов сохранения устойчивости каждого отдельного государства и всей международной системы в целом.