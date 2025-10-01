https://ria.ru/20251001/ulyanovsk-2045643998.html
В Ульяновске в квартире нашли тела девушки и двух детей
В Ульяновске в квартире нашли тела девушки и двух детей - РИА Новости, 01.10.2025
В Ульяновске в квартире нашли тела девушки и двух детей
Тела девушки и двух детей 4 и 5 лет нашли в квартире в Ульяновске, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:12:00+03:00
2025-10-01T15:12:00+03:00
2025-10-01T15:37:00+03:00
происшествия
ульяновск
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
https://ria.ru/20250920/tatarstan-2043200593.html
ульяновск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновске в квартире нашли тела девушки и двух детей
Тела девушки и двух детей 4 и 5 лет нашли в квартире в Ульяновске