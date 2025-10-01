Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске в квартире нашли тела девушки и двух детей - РИА Новости, 01.10.2025
15:12 01.10.2025 (обновлено: 15:37 01.10.2025)
В Ульяновске в квартире нашли тела девушки и двух детей
Тела девушки и двух детей 4 и 5 лет нашли в квартире в Ульяновске, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 01.10.2025
происшествия, ульяновск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ульяновске в квартире нашли тела девушки и двух детей

Тела девушки и двух детей 4 и 5 лет нашли в квартире в Ульяновске

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Тела девушки и двух детей 4 и 5 лет нашли в квартире в Ульяновске, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее ряд местных Telegram-каналов сообщил об убийстве мамы и двух детей в доме на Киевском бульваре в Ульяновске.
"В квартире (в Ульяновске, - ред.) нашли тела девушки и двух несовершеннолетних детей, им 4 и 5 лет. На месте работают сотрудники СК и полиции. Отрабатываются разные версии,", - сказал собеседник агентства, комментируя данные Telegram-каналов.
ПроисшествияУльяновскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
