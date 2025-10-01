Рейтинг@Mail.ru
Убитая в Ульяновске семья не состояла на учете в органах, заявила омбудсмен - РИА Новости, 01.10.2025
17:11 01.10.2025
Убитая в Ульяновске семья не состояла на учете в органах, заявила омбудсмен
Убитая в Ульяновске семья не состояла на учете в органах, заявила омбудсмен - РИА Новости, 01.10.2025
Убитая в Ульяновске семья не состояла на учете в органах, заявила омбудсмен
Убитая в Ульяновске семья не состояла на учетах в органах системы профилактики, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области... РИА Новости, 01.10.2025
Убитая в Ульяновске семья не состояла на учете в органах, заявила омбудсмен

Иванова: убитая в Ульяновске семья не состояла на учетах в органах профилактики

САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Убитая в Ульяновске семья не состояла на учетах в органах системы профилактики, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Ольга Иванова.
"На данный момент известно, что семья на учетах в органах системы профилактики не состояла", - сообщила Иванова.
Ранее в региональном СУСК России сообщили, что в среду в Ульяновске бабушка пришла навестить внуков и нашла в квартире тела своей 27-летней невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Позже в областном СУСК России уточнили РИА Новости, что проверяют на причастность к убийству отца детей. Предположительно, после убийства он попытался совершить самоубийство. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
