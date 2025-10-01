Убитая в Ульяновске семья не состояла на учете в органах, заявила омбудсмен

САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Убитая в Ульяновске семья не состояла на учетах в органах системы профилактики, сообщила журналистам уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Ольга Иванова.

"На данный момент известно, что семья на учетах в органах системы профилактики не состояла", - сообщила Иванова.

Позже в областном СУСК России уточнили РИА Новости, что проверяют на причастность к убийству отца детей. Предположительно, после убийства он попытался совершить самоубийство. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.