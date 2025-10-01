Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске возбудили дело после обнаружения тел трех человек в квартире - РИА Новости, 01.10.2025
15:44 01.10.2025
В Ульяновске возбудили дело после обнаружения тел трех человек в квартире
В Ульяновске возбудили дело после обнаружения тел трех человек в квартире
Бабушка нашла тела невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти в квартире в Ульяновске, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 01.10.2025
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
ульяновск
россия
ульяновская область
происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область
В Ульяновске возбудили дело после обнаружения тел трех человек в квартире

В Ульяновске возбудили уголовное дело после обнаружения тел девушки и двух детей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Бабушка нашла тела невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти в квартире в Ульяновске, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Ульяновской области.
Ранее ряд местных Telegram-каналов сообщил об убийстве мамы и двух детей в доме на Киевском бульваре в Ульяновске.
"Сегодня в послеобеденное время в одной из квартир жилого дома в городе Ульяновске, пришедшей навестить внуков бабушкой, были обнаружены тела ее 27-летней невестки и двоих малолетних внучек с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении регионального СУСК России.
Работа спасательных служб около здания школы, где произошло обрушение строительных конструкций во время ремонта, на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Москве извлекли тела двух рабочих после обрушения нежилого здания
ПроисшествияУльяновскРоссияУльяновская область
 
 
