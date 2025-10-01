https://ria.ru/20251001/uljanovsk-2045651939.html
В Ульяновске возбудили дело после обнаружения тел трех человек в квартире
Бабушка нашла тела невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти в квартире в Ульяновске, возбуждено уголовное дело, сообщается в... РИА Новости, 01.10.2025
