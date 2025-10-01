Генштаб ВСУ анонсировал продолжение кадровых перестановок

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов анонсировал продолжение кадровых перестановок в украинских войсках.
В сентябре главком ВСУ Александр Сырский уволил с должностей командующих 17-го и 20-го корпусов Владимира Силенко и Максима Китугина за потери позиций на фронте. Уточнялось, что 17-й корпус находится в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а 20-й корпус стоит на границе ДНР и Днепропетровской области. Также в сентябре источники в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что командиром 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ поставили 26-летнего неопытного подполковника Максима Данильчука, который известен тем, что подарил шеврон Владимиру Зеленскому.
"Что касается произошедших кадровых изменений - да, это живой процесс, и в условиях ведения боевых действий все происходит достаточно динамично, потому что на 100% сказать, что какой-то человек справится с боевой нагрузкой, очень сложно", - заявил Гнатов в интервью изданию Укринформ.
На уточняющий вопрос журналиста, будут ли новые кадровые перемены в ВСУ, Гнатов ответил утвердительно. "Разумеется", - заявил он.
В ВСУ и минобороны Украины регулярно происходят перестановки командного состава. Летом 2025 в стране второй раз с февраля 2022 года сменился министр обороны, им стал экс-премьер Денис Шмыгаль. В начале 2024 года у ВСУ сменился главком, им стал Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям.
