Генштаб ВСУ анонсировал продолжение кадровых перестановок - РИА Новости, 01.10.2025
15:22 01.10.2025
Генштаб ВСУ анонсировал продолжение кадровых перестановок
Начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов анонсировал продолжение кадровых перестановок в украинских войсках. РИА Новости, 01.10.2025
в мире
запорожская область
донецкая народная республика
днепропетровская область
андрей гнатов
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
запорожская область
донецкая народная республика
днепропетровская область
в мире, запорожская область, донецкая народная республика, днепропетровская область, андрей гнатов, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, министерство обороны украины
В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Андрей Гнатов, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов анонсировал продолжение кадровых перестановок в украинских войсках.
В сентябре главком ВСУ Александр Сырский уволил с должностей командующих 17-го и 20-го корпусов Владимира Силенко и Максима Китугина за потери позиций на фронте. Уточнялось, что 17-й корпус находится в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а 20-й корпус стоит на границе ДНР и Днепропетровской области. Также в сентябре источники в российских силовых структурах сообщили РИА Новости, что командиром 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ поставили 26-летнего неопытного подполковника Максима Данильчука, который известен тем, что подарил шеврон Владимиру Зеленскому.
"Что касается произошедших кадровых изменений - да, это живой процесс, и в условиях ведения боевых действий все происходит достаточно динамично, потому что на 100% сказать, что какой-то человек справится с боевой нагрузкой, очень сложно", - заявил Гнатов в интервью изданию Укринформ.
На уточняющий вопрос журналиста, будут ли новые кадровые перемены в ВСУ, Гнатов ответил утвердительно. "Разумеется", - заявил он.
В ВСУ и минобороны Украины регулярно происходят перестановки командного состава. Летом 2025 в стране второй раз с февраля 2022 года сменился министр обороны, им стал экс-премьер Денис Шмыгаль. В начале 2024 года у ВСУ сменился главком, им стал Александр Сырский, прозванный украинскими военными "мясником" за равнодушие к потерям.
В миреЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьАндрей ГнатовАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны Украины
 
 
