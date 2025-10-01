Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg

"В августе фон дер Ляйен заявила, что Европа разрабатывает “точные” планы по размещению войск на Украине в рамках послевоенных сил безопасности. Мерц быстро поправил ее. Такого плана не существовало, “по крайней мере, в Германии”, — сказал Мерц. И это даже не входило в ее обязанности, добавил он: “Европейский союз не несет ответственности за это”, — говорится в публикации.



Кроме того, Берлин настаивает на том, чтобы правительства, а не Брюссель, имели право последнего слова по всем закупкам вооружений.



Портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО сообщал, что европейские страны не в состоянии оказывать Украине военную помощь без оборонной промышленности США, поскольку их собственные возможности в этой сфере исчерпаны в краткосрочной перспективе.