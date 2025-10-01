Рейтинг@Mail.ru
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 01.10.2025 (обновлено: 12:09 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045556503.html
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg - РИА Новости, 01.10.2025
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg
Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поругались из-за Украины, пишет Bloomberg. В статье отмечается, что Мерц хочет вернуть... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T08:39:00+03:00
2025-10-01T12:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
брюссель
евросоюз
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035896010_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_7df4673cfa13bb738665407b3cf0f6a3.jpg
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045561631.html
https://ria.ru/20251001/orban-2045565512.html
украина
брюссель
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035896010_340:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_235d508382420653c5154643d0698bf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, брюссель, евросоюз, германия, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Брюссель, Евросоюз, Германия, Еврокомиссия
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg

Bloomberg: Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за ЕС и конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoКанцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поругались из-за Украины, пишет Bloomberg.

В статье отмечается, что Мерц хочет вернуть часть полномочий из Брюсселя на национальный уровень.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
На Западе сообщили плохие новости после требования Зеленского к Трампу
09:22
"В августе фон дер Ляйен заявила, что Европа разрабатывает “точные” планы по размещению войск на Украине в рамках послевоенных сил безопасности. Мерц быстро поправил ее. Такого плана не существовало, “по крайней мере, в Германии”, — сказал Мерц. И это даже не входило в ее обязанности, добавил он: “Европейский союз не несет ответственности за это”, — говорится в публикации.

Кроме того, Берлин настаивает на том, чтобы правительства, а не Брюссель, имели право последнего слова по всем закупкам вооружений.

Портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО сообщал, что европейские страны не в состоянии оказывать Украине военную помощь без оборонной промышленности США, поскольку их собственные возможности в этой сфере исчерпаны в краткосрочной перспективе.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
На Западе выступили с призывом по Украине после слов Орбана
09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенБрюссельЕвросоюзГерманияЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала