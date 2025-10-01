https://ria.ru/20251001/ubiystvo-2045703344.html
В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве супруги и двух дочерей
Следователи задержали подозреваемого в убийстве супруги и двух малолетних дочерей в квартире в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале управления СК России по... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T18:31:00+03:00
2025-10-01T18:31:00+03:00
2025-10-01T22:04:00+03:00
