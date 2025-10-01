Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве супруги и двух дочерей - РИА Новости, 01.10.2025
18:31 01.10.2025 (обновлено: 22:04 01.10.2025)
В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве супруги и двух дочерей
В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве супруги и двух дочерей
В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве супруги и двух дочерей

© Фото : СК РоссииПодозреваемый в убийстве жены и двух дочек в Ульяновске
Подозреваемый в убийстве жены и двух дочек в Ульяновске
САМАРА, 1 окт — РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве супруги и двух малолетних дочерей в квартире в Ульяновске, сообщается в Telegram-канале управления СК России по Ульяновской области.
По предварительным данным, 1 октября в одной из квартир дома № 22 на Киевском бульваре 27-летний мужчина расправился со своей женой и двумя детьми, после чего попытался покончить с собой. Последствия преступления обнаружила мать подозреваемого.
«

"После оказания помощи в медицинском учреждении подозреваемый был доставлен в следственный отдел по Заволжскому району СУ СК России по Ульяновской области, где задержан в порядке статьи 91 УПК", — сообщили в ведомстве.

В ходе следственных действий будут установлены мотив и другие обстоятельства преступления.
ПроисшествияУльяновскСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУльяновская область
 
 
