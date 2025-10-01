https://ria.ru/20251001/ubiystvo-2045694293.html

В правоохранительных органах назвали версию убийства семьи в Ульяновске

В правоохранительных органах назвали версию убийства семьи в Ульяновске

САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Причиной убийства матери и двух малолетних дочерей в Ульяновске могли стать ссоры между супругами из-за кредитов, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Ссоры из-за кредитов - основная версия. Данных, что (подозреваемый - ред.) был пьяный, нет", - сообщил собеседник агентства. Ранее в региональном СУСК России сообщили, что в среду в Ульяновске бабушка пришла навестить внуков и нашла в квартире тела своей 27-летней невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Позже в областном СУСК России уточнили РИА Новости, что проверяют на причастность к убийству отца детей. Предположительно, после убийства он попытался совершить самоубийство. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

