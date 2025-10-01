В Ульяновске проверяют отца на причастность к убийству двух детей

САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Следователи СК проверяют на причастность к убийству в квартире в Ульяновске девушки и двух детей их отца, предположительно, после содеянного этого он мог попытаться совершить самоубийство, сообщили РИА Новости в СУСК России по Ульяновской области.