16:37 01.10.2025 (обновлено: 16:58 01.10.2025)
В Ульяновске проверяют отца на причастность к убийству двух детей
происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ)
САМАРА, 1 окт - РИА Новости. Следователи СК проверяют на причастность к убийству в квартире в Ульяновске девушки и двух детей их отца, предположительно, после содеянного этого он мог попытаться совершить самоубийство, сообщили РИА Новости в СУСК России по Ульяновской области.
"Главу семейства подозреваем", - сообщил собеседник агентства.
В областном СУСК России уточнили, что, предположительно, после убийства отец попытался совершить самоубийство. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
Ранее в региональном СУСК России сообщили, что в среду в Ульяновске бабушка пришла навестить внуков и нашла в квартире тела своей 27-летней невестки и двух малолетних внучек с признаками насильственной смерти. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Появилось видео из квартиры в Ульяновске, где произошло тройное убийство
