В Ульяновске проверяют отца на причастность к убийству двух детей
Следователи СК проверяют на причастность к убийству в квартире в Ульяновске девушки и двух детей их отца, предположительно, после содеянного этого он мог... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:37:00+03:00
2025-10-01T16:37:00+03:00
2025-10-01T16:58:00+03:00
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновск
россия
ульяновская область
происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверяет главу семьи на причастность к убийству матери с детьми в Ульяновске