Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,79% за неделю
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,79% за неделю - РИА Новости, 01.10.2025
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,79% за неделю
Средняя розничная цена бензина в России с 22 по 29 сентября выросла на 0,79%, или на 50 копеек - до 63,78 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,6%, или на 43 РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T19:06:00+03:00
2025-10-01T19:06:00+03:00
2025-10-01T19:06:00+03:00
экономика
россия
севастополь
республика крым
александр новак
федеральная служба государственной статистики (росстат)
аи-92
аи-95
Экономика, Россия, Севастополь, Республика Крым, Александр Новак, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), АИ-92, АИ-95, АИ-98
Средняя розничная цена бензина в России выросла на 0,79% за неделю
Росстат: средняя розничная цена бензина выросла до 63,78 рубля за литр за неделю
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Средняя розничная цена бензина в России с 22 по 29 сентября выросла на 0,79%, или на 50 копеек - до 63,78 рубля за литр, дизельного топлива - на 0,6%, или на 43 копейки, до 72,63 рубля за литр, свидетельствуют данные еженедельного мониторинга Росстата.
Неделей ранее средняя цена бензина в рознице выросла на 0,62%, или на 39 копеек - до 63,28 рубля за литр, дизельное топливо подорожало на 0,45%, или на 32 копейки - до 72,2 рубля за литр.
Что касается цен на отдельные марки бензина, то за неделю стоимость Аи-92 выросла на 0,9% - до 60,61 рубля за литр, Аи-95 - на 0,7%, до 65,9 рубля. Литр Аи-98 подорожал на 0,21% - до 85,51 рубля. Общая инфляция в стране с 23 по 29 сентября составила 0,13%.
Изменение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 77 регионах страны. Сильнее всего он подорожал в Севастополе
(+5,6%) и Крыму
(+4,9%). В Москве
и Санкт-Петербурге
цены выросли на 0,3%.
Биржевые и розничные цены на бензин в России
заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ начали жаловаться на дефицит топлива на местных АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак
в разговоре с журналистами в сентябре признал, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть, но он покрывается за счет накопленных остатков.
Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).