Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНР

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что встретится с лидером КНР Си Цзиньпином через четыре недели на фоне продолжающихся переговоров о достижении торговой сделки между странами, на повестке будут поставки американской сои в Китай.