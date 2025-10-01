Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНР - РИА Новости, 02.10.2025
21:00 01.10.2025 (обновлено: 10:33 02.10.2025)
Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНР
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что встретится с лидером КНР Си Цзиньпином через четыре недели на фоне продолжающихся переговоров о достижении... РИА Новости, 02.10.2025
в мире
дональд трамп
китай
сша
си цзиньпин
китай
сша
в мире, дональд трамп, китай, сша, си цзиньпин
Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНР

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что встретится с лидером КНР Си Цзиньпином через четыре недели на фоне продолжающихся переговоров о достижении торговой сделки между странами, на повестке будут поставки американской сои в Китай.
"Фермеры, выращивающие сою в нашей стране, страдают, потому что Китай, исключительно по "переговорным" причинам, не покупает её. Мы так много заработали на пошлинах, что собираемся взять небольшую часть этих денег и помочь нашим фермерам. Я никогда не подведу наших фермеров. Сонный (предыдущий президент США - ред.) Джо Байден не обеспечил выполнение нашего соглашения с Китаем, по которому они собирались закупить нашу сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов, особенно сою ... Через четыре недели я встречусь с председателем КНР Си Цзиньпином, и соя станет главной темой обсуждения", - написал он в соцсети Truth Social.
В августе Трамп заявил, что встретится с Си до конца года, если Соединенные Штаты и Китай заключат сделку, отметив, что страны "очень близки" к такой договоренности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Небензя предположил, почему Трамп говорит о санкциях против России
