Эксперт предложила расширить список разрешенных для работы в такси машин - РИА Новости, 01.10.2025
17:12 01.10.2025
Эксперт предложила расширить список разрешенных для работы в такси машин
Эксперт предложила расширить список разрешенных для работы в такси машин - РИА Новости, 01.10.2025
Эксперт предложила расширить список разрешенных для работы в такси машин
Список автомобилей, допущенных для работы в такси в России, необходимо расширять, включая в него все производимые в России модели, поделилась мнением с РИА... РИА Новости, 01.10.2025
авто, россия, тульская область, санкт-петербург, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновский автомобильный завод (уаз), lada vesta, общество
Авто, Россия, Тульская область, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Lada Vesta, Общество
Эксперт предложила расширить список разрешенных для работы в такси машин

Лозинская призвала расширить перечень разрешенных для работы в такси автомобилей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль такси
Автомобиль такси - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль такси. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Список автомобилей, допущенных для работы в такси в России, необходимо расширять, включая в него все производимые в России модели, поделилась мнением с РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская.
Ранее в среду Минпромторг России опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". Как отметили в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации.
Автомобили такси на Моховой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Минпромторг опубликовал перечень авто, которые можно использовать в такси
11:39
В опубликованный Минпромторгом перечень не попали, например, автомобили Haval, производимые в Тульской области, а также марки Solaris и Tenet, которые собирают заводы "АГР" в Санкт-Петербурге и Калужской области.
"Мы считаем, что перечень разрешенных в такси авто необходимо расширить, включив в него все модели, производимые в России. Это дало бы перевозчикам больше выбора при формировании автопарков", - сказала Лозинская.
По ее словам, лишь треть таксопарков сегодня использует российские машины, тогда как основу парков составляют европейские и китайские авто. Директор ассоциации заявила также, что только шесть-семь моделей из списка Минпромторга можно приобрести до 1,5 миллиона рублей.
"В условиях роста цен и дорогого лизинга перевозчики смогут в этом году обновить менее 10% парка и будут выбирать авто с максимальным ресурсом и минимальными расходами. В данном списке модели Lada не привлекательны экономически, Voyah - слишком дорогие, электромобили – с непонятной остаточной стоимостью, а УАЗ "Хантер" и Niva Travel не созданы для комфортной перевозки пассажиров", - добавила эксперт.
В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
Такси на улице в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Петербурге мигрантам запретили работать в такси
28 июля, 20:53
 
АвтоРоссияТульская областьСанкт-ПетербургВладимир ПутинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)Lada VestaОбщество
 
 
