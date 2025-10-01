Эксперт предложила расширить список разрешенных для работы в такси машин

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Список автомобилей, допущенных для работы в такси в России, необходимо расширять, включая в него все производимые в России модели, поделилась мнением с РИА Новости исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская.

Ранее в среду Минпромторг России опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lad a, УАЗ Sollers , Evolute, Voyah и "Москвич". Как отметили в министерстве, данный перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и моделей, производство которых будет локализовано на территории страны с учетом необходимых параметров по локализации.

"Мы считаем, что перечень разрешенных в такси авто необходимо расширить, включив в него все модели, производимые в России. Это дало бы перевозчикам больше выбора при формировании автопарков", - сказала Лозинская.

По ее словам, лишь треть таксопарков сегодня использует российские машины, тогда как основу парков составляют европейские и китайские авто. Директор ассоциации заявила также, что только шесть-семь моделей из списка Минпромторга можно приобрести до 1,5 миллиона рублей.

"В условиях роста цен и дорогого лизинга перевозчики смогут в этом году обновить менее 10% парка и будут выбирать авто с максимальным ресурсом и минимальными расходами. В данном списке модели Lada не привлекательны экономически, Voyah - слишком дорогие, электромобили – с непонятной остаточной стоимостью, а УАЗ "Хантер" и Niva Travel не созданы для комфортной перевозки пассажиров", - добавила эксперт.