В Москве рассмотрят дело, связанное с организацией незаконной миграции

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Суд в Москве рассмотрит уголовное дело против 13 членов организованной группы, бравшей до 500 тысяч рублей с выходцев из Центральной Азии за получение российского паспорта под видом зарегистрированных в новых регионах граждан Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 13 участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, фигуранты в 2023 году, имея необходимые знания и связи с лицами, уполномоченными принимать решения о выдаче гражданства РФ, создали орггруппу. Отмечается, что они находили граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство, но не имевших на то законных оснований. Подельники за вознаграждение до 500 тысяч рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта об украинском гражданстве, а также фиктивные справки о регистрации в ДНР и Херсонской области, что позволяло иностранцам получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Как рассказали в СК, пятеро обвиняемых прежде долгое время работали в правоохранительных органах, а потому знали о методах проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.
Добавляется, что в ходе следствия проведено более 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле, где изъяты штампы, печати и бланки госорганов и учреждений, в том числе иностранного государства.