Рейтинг@Mail.ru
В Москве рассмотрят дело, связанное с организацией незаконной миграции - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/sud-2045653134.html
В Москве рассмотрят дело, связанное с организацией незаконной миграции
В Москве рассмотрят дело, связанное с организацией незаконной миграции - РИА Новости, 01.10.2025
В Москве рассмотрят дело, связанное с организацией незаконной миграции
Суд в Москве рассмотрит уголовное дело против 13 членов организованной группы, бравшей до 500 тысяч рублей с выходцев из Центральной Азии за получение... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:50:00+03:00
2025-10-01T15:50:00+03:00
россия
москва
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39957/74/399577416_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b9d06c2378c749daf82d49a52e72f8a9.jpg
https://ria.ru/20250609/sk-2021841647.html
россия
москва
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39957/74/399577416_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_09ca77bfaee19f5bf70b22079ea7ad80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Москва, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Москве рассмотрят дело, связанное с организацией незаконной миграции

Суд рассмотрит дело о взятках за получение выходцами из Азии паспорта РФ

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Суд в Москве рассмотрит уголовное дело против 13 членов организованной группы, бравшей до 500 тысяч рублей с выходцев из Центральной Азии за получение российского паспорта под видом зарегистрированных в новых регионах граждан Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 13 участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), частью 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки)... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, фигуранты в 2023 году, имея необходимые знания и связи с лицами, уполномоченными принимать решения о выдаче гражданства РФ, создали орггруппу. Отмечается, что они находили граждан Таджикистана и Узбекистана, желавших получить гражданство, но не имевших на то законных оснований. Подельники за вознаграждение до 500 тысяч рублей изготавливали подложные пластиковые паспорта об украинском гражданстве, а также фиктивные справки о регистрации в ДНР и Херсонской области, что позволяло иностранцам получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Как рассказали в СК, пятеро обвиняемых прежде долгое время работали в правоохранительных органах, а потому знали о методах проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.
Добавляется, что в ходе следствия проведено более 30 обысков в Москве, ДНР, Ростове-на-Дону и Туле, где изъяты штампы, печати и бланки госорганов и учреждений, в том числе иностранного государства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
В Москве будут судить двоих экс-полицейских за легализацию мигрантов
9 июня, 17:18
 
РоссияМоскваДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала