В Москве рассмотрят дело, связанное с организацией незаконной миграции

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Суд в Москве рассмотрит уголовное дело против 13 членов организованной группы, бравшей до 500 тысяч рублей с выходцев из Центральной Азии за получение российского паспорта под видом зарегистрированных в новых регионах граждан Украины, сообщается в Telegram-канале СК РФ.