Разведчики перехватили переговоры об уничтожении группы ВСУ дружеским огнем - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 01.10.2025 (обновлено: 17:16 01.10.2025)
Разведчики перехватили переговоры об уничтожении группы ВСУ дружеским огнем
Разведчики перехватили переговоры об уничтожении группы ВСУ дружеским огнем - РИА Новости, 01.10.2025
Разведчики перехватили переговоры об уничтожении группы ВСУ дружеским огнем
Разведчики группировки "Восток" перехватили радиопереговоры об уничтожении дружеским огнем группы пехоты ВСУ, отказавшейся выполнять приказ командира, сообщили... РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
днепропетровская область
Разведчики группировки "Восток" перехватили радиопереговоры об уничтожении дружеским огнем группы пехоты ВСУ, отказавшейся выполнять приказ командира, сообщили в Минобороны
Разведчики перехватили переговоры об уничтожении группы ВСУ дружеским огнем

Разведчики перехватили радиопереговоры об уничтожении группы ВСУ дружеским огнем

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Разведчики группировки "Восток" перехватили радиопереговоры об уничтожении дружеским огнем группы пехоты ВСУ, отказавшейся выполнять приказ командира, сообщили в Минобороны России.
"Разведчики группировки войск "Восток" перехватили радиопереговоры противника об уничтожении группы ВСУ своими же. Из расшифровки перехвата стало понятно, что пехота противника отказалась выполнять приказ нового командира — проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и повесить там флаг", — говорится в сообщении.
Пункт временного содержания украинских военнопленных
Вернувшийся из плена боевик ВСУ снова пошел воевать и был уничтожен
Вчера, 21:14
Уточняется, что группа военнослужащих ВСУ решила покинуть позиции, однако вскоре была полностью уничтожена дружеским огнем.
"Вышли из "опорника", только отошли, а их соседи наши "минусанули" по приказу", — приводятся слова военнослужащего ВСУ в расшифровке радиоперехвата.
В Минобороны отметили, что командование ВСУ приказало списать потери на действия российских военнослужащих.
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
ВС России ликвидировали грузинского наемника ВСУ в зоне СВО
01:17
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
