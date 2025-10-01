Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили в сентябре 19 населенных пунктов - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:30 01.10.2025 (обновлено: 04:28 01.10.2025)
ВС России освободили в сентябре 19 населенных пунктов
ВС России освободили в сентябре 19 населенных пунктов - РИА Новости, 01.10.2025
ВС России освободили в сентябре 19 населенных пунктов
Вооруженные силы России освободили в сентябре 2025 года в зоне СВО 19 населенных пунктов, свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны. РИА Новости, 01.10.2025
ВС России освободили в сентябре 19 населенных пунктов

ВС России освободили в сентябре 19 населенных пунктов в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Вооруженные силы России освободили в сентябре 2025 года в зоне СВО 19 населенных пунктов, свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны.
Больше всего населенных пунктов удалось освободить в Днепропетровской области и в ДНР — по восемь. В Днепропетровской это Новоселовка, Хорошее, Сосновка, Новопетровское, Новониколаевка, Березовое, Калиновское, Степовое.
На территории ДНР за прошедший месяц освобождены Федоровка, Марково, Муравка, Переездное, Майское, Шандриголово, Кировск и в последний день месяца, 30 сентября — Северск Малый.
Кроме того, российские вооруженные силы взяли под контроль Ольговское и Новоивановку в Запорожской области и Юнаковку в Сумской.
В сентябре ВСУ также полностью выбили из Серебрянского лесничества в Донбассе между городом Кременная в ЛНР и селом Серебрянка в ДНР. Освобождение лесничества позволило российским войскам продвинуться на краснолиманском участке фронта, в том числе войти в населенный пункт Ямполь в ДНР.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
