ВС России освободили в сентябре 19 населенных пунктов
ВС России освободили в сентябре 19 населенных пунктов - РИА Новости, 01.10.2025
ВС России освободили в сентябре 19 населенных пунктов
Вооруженные силы России освободили в сентябре 2025 года в зоне СВО 19 населенных пунктов, свидетельствует подсчет РИА Новости на основе данных Минобороны. РИА Новости, 01.10.2025
ВС России освободили в сентябре 19 населенных пунктов
ВС России освободили в сентябре 19 населенных пунктов в зоне СВО