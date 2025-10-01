https://ria.ru/20251001/sk-2045705190.html
СК и прокуратура начали проверки в связи с массовой дракой в Махачкале
СК и прокуратура начали проверки в связи с массовой дракой в Махачкале
Прокурорская проверка организована в связи с массовой дракой подростков в Махачкале, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T18:39:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
следственный комитет россии (ск рф)
