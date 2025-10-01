Рейтинг@Mail.ru
СК и прокуратура начали проверки в связи с массовой дракой в Махачкале
18:39 01.10.2025 (обновлено: 19:48 01.10.2025)
СК и прокуратура начали проверки в связи с массовой дракой в Махачкале
Прокурорская проверка организована в связи с массовой дракой подростков в Махачкале, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова. РИА Новости, 01.10.2025
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
МАХАЧКАЛА, 1 окт - РИА Новости. Прокурорская проверка организована в связи с массовой дракой подростков в Махачкале, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова.
В среду в дагестанских Telegram-каналах распространилось видео драки, которую, предварительно, устроили ученики одной из школ Махачкалы. На кадрах видно, как группа подростков избивает двух лежащих на земле сверстников. Сообщается, что один из пострадавших потерял сознание, но продолжал получать удары.
"Прокуратурой Дагестана организована проверка в связи с массовой дракой несовершеннолетних в Махачкале. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", – сказала Голубова.
Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану также сообщает, что в связи с массовой дракой подростков в Махачкале организована процессуальная проверка.
Главе СК доложат о расследовании массовой драки в Тюмени
30 сентября, 14:34
 
Происшествия
 
 
